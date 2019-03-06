العطلات الرسمية للحكومة والخاص موحدة بـ ١٤ يوماً

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 - 2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، بما مجموعه 14 يوم عطلة رسمية سنوية، بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وسيسهم القرار في تنظيم سير العمل في القطاعين، وضمان استمراريته بشكل فعّال في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه.

كما سيسهم القرار في التسهيل على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، وتعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية بين كل فئات المجتمع، في ظل عدم تضارب الإجازات.

اقراء ايضاً

مجلس الوزراء يساوي إجازات القطاع الخاص بالحكومي

ناصر الهاملي: تقريب الامتيازات بين القطاعين

مجلس الوزراء يساوي إجازات القطاع الخاص بالحكومي

تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالعطلات الرسمية