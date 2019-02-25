رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير الكويت باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ صباح الأحمد. وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إعادة تسمية مستشفى البراحة في دبي إلى مستشفى الكويت.

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