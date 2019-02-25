خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

المصدر: أبوظبي - وام - دبي - البيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة كل على حدة، برقيات تهنئة إلى أخيهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.



وأعرب سموهم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لأمير دولة الكويت بهذه المناسبة، سائلين العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والعافية وعلى شعب الكويت الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

إعادة تسمية





إلى ذلك، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إعادة تسمية مستشفى البراحة في دبي إلى مستشفى الكويت، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2019 . وبموجب القرار، يستبدل بمسمى مستشفى البراحة مسمى مستشفى الكويت، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي أو مراسلات رسمية.



وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن إعادة تسمية مستشفى البراحة باسم مستشفى الكويت جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك تقديراً للدور التاريخي الذي قام به المستشفى منذ افتتحه سنة 1966 المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك، بحضور الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت، حيث قدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية المتميزة لسكان دبي وما حولها، بالإضافة لتوفير العلاج والأدوية.



ولفت معالي العويس إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كان صاحب رؤية مستقبلية في التخطيط للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي لأبناء دبي والإمارات، ويحرص على تقديم الرعاية الصحية المناسبة وتوفير الأدوية لعلاج الأمراض، وتزويد المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة، في إطار حرصه على نجاح كل مشروع يستهدف خير الوطن وسعادة المواطنين.



تطور

وأشار معاليه: «إلى أن مستشفى الكويت يجسد قصة تطور مجتمع بكامله ويربط ذكريات الماضي بصور الحاضر نحو استشراف مستقبل الرعاية الصحية، الذي وضعته القيادة الرشيدة

ضمن أولوياتها ضمن الأجندة الوطنية 2021، لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، بهدف الاستحواذ على أرقى معايير الجودة الصحية في العالم والاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، وذلك بفضل حرص القيادة على توفير أفضل الإمكانات والموارد لتكون الإمارات أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية وفق مئوية 2071».



ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات: «أن مستشفى الكويت بدبي حقق نمواً سريعاً منذ افتتاحه وأصبح قيمة مضافة لمنظومة الرعاية الصحية بالدولة، ويحقق تطلعات الوزارة في رفد القطاع الصحي بأكفأ المرافق وأحدثها، وتقديم تجربة مرضية تفوق مستوى التوقعات، لتكون شاهداً على التزام الوزارة بتعهداتها تجاه توفير الخدمات الصحية المتطورة، مما يساهم في رفع المؤشر الاستراتيجي للأجندة الوطنية الخاص بجودة الرعاية الصحية و استشراف مستقبل الخدمات الصحية».





وأضاف السركال: «أن حصول المستشفى على الاعتماد الدولي أسهم في تحسين إجراءات العمل وتحسين كفاءتها من خال مضاعفة النتائج وتقليل التكاليف، وتسهيل وصول المرضى إلى المواعيد والخدمات الصحية، ومشاركتهم بالعملية العلاجية بشكل فاعل. وذكر أن السعة السريرية التشغيلية في المستشفى تبلغ 154 سريراً، ويتردد عليه سنوياً حوالي 72922 مراجعاً، منهم 45416 في العيادات الخارجية ويتردد على قسم الحوادث والطوارئ سنوياً 27506 مراجعين .

تهنئة

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

وأعرب سموه في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير الكويت ولشعب الكويت الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيداً سموه بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في شتى المجالات.