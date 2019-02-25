هزاع بن زايد: أخلص التهاني لكويت العز والفخر

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ولشعب دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير الكويت، ودون سموه تغريدة في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «أجمل التبريكات وأخلص التهاني للكويت الشقيقة، كويت العز والفخر، كويت الأخوة والإنجاز والتقدم، لأميرها رمز الوفاء والإخلاص، ولشعبها المفطور على المحبة والولاء، باليوم الوطني المجيد، أعاده الله على الكويت قيادةً وشعباً بمزيد من الازدهار والاستقرار والخير والنماء».