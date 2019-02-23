"طرق دبي" تستشرف مستقبل التنقل في الإمارة (2030 ـ 2071)

المصدر: البيان الالكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، باعتماد الابتكار نهجاً مؤسسياً للتخطيط لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة والعمل في هذا الإطار على استغلال حزمة أدوات الابتكار التي وفرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي منها مختبرات الابتكار الحكومية، وتزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، نظمت هيئة الطرق والمواصلات على مدى يومين مختبراً بعنوان (مستقبل التنقل في دبي للأعوام 2030 ـ 2071)، ترأسه مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بمشاركة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ونخبة من المستشارين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات التنقل واستشراف المستقبل.

وأكد الطاير أن إمارة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقوم بدور محوري على الساحة العالمية في صياغة توجهات مستقبل التنقل، حيث تم وضع أكثر من 40 مبادرة متعلقة بمستقبل التنقل في دبي، يتم البدء بتنفيذها العام الجاري وتستمر حتى مئوية دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2071، مشيراً إلى أن الدراسة الجاري العمل على إعدادها كإحدى مخرجات أعمال المختبر هي الاولى من نوعها على مستوى العالم، حيث ان جميع الدراسات التي يتم إعدادها حالياً تركز فقط على الفترة الزمنية القادمة حتى عام 2050، وروعي في الدراسة تحديد أولويات مستقبل التنقل في إمارة دبي، وتعزيز المكانة الريادية للإمارة وتلبية احتياجات سكانها وزوارها.

وقال: إن مختبر (مستقبل التنقل في دبي للأعوام 2030 ـ 2071)، يهدف إلى فتح آفاق أوسع للتفكير في حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه مستقبل النقل والمواصلات في إمارة دبي خلال الخمسين عاما المقبلة، ودراسة التوجهات العالمية في مجالات التنقل، لمناقشتها وتحليلها، أخذاً بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المتوقع حدوثها في الإمارة، من خلال دراسة كل العوامل الطبيعية والبيئية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية المستقبلية، وكيفية التعامل معها واحتوائها، كما يهدف المختبر إلى دراسة احتياجات إمارة دبي المستقبلية، ووضع الإجراءات والسياسات والقوانين لتتماشى مع مختلف المتغيرات المتوقعة في المنطقة، وذلك لرؤية القيادة الرشدية أن تكون الإمارات مركزا عالميا ومختبرا مفتوحا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وجرى خلال المختبر استعراض المبادئ السبعة لمدن المستقبل، التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشمل التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل، وطريقة العيش، وطريقة استغلال الموارد، ومفهوم التنافسية المدن، واقتصادات المدن، والحوكمة، حيث تم تسليط الضوء على محور التنقل في المستقبل باعتباره من أهم ركائز جودة الحياة في المدن وسهولة الوصول من نقطة الى أخرى لها تأثير على سعادة الناس، كما تم خلال المختبر أبرز إنجازات الهيئة في مجال التنقل، ومناقشة مختلف السيناريوهات المتوقع حدوثها في الإمارات خلال الفترة القادمة، ودراسة الفرص والمخاطر المتوقعة وكيفية التعامل معها، كما جرى استعراض أحدث ما توصلت إليه الدراسات والابتكارات والتكنولوجيا حول العالم في مجال النقل والمواصلات، وكيفية تطبيقها محليا، ومدى جاهزية البنية التحتية لذلك.

وتم توزيع فريق العمل إلى عدة مجموعات، وقــُدمت العديد من الحلول والوسائل المبتكرة، مع عرضها وتحليلها من قبل المشاركين في الورشة، واقتراح الجدول الزمني لتطبيقها في المرحلة القادمة، إضافة إلى السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيقها.