محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حب الكويت وأهلها محفور في قلوبنا وفضلها محل اعتزازنا

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني لدولة الكويت الشقيقة في احتفالاتها بالعيد الوطني، وعيد التحرير. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في تدوينة على «تويتر « :» حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام ».

بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تدوينة على «تويتر :» «تهانينا لكويت المحبة والسلام وأمير الحكمة وشعب الوفاء بأعيادهم الوطنية.. تبقى الكويت بتاريخها العريق وفضلها المشهود على الخليج ومواقفها الإنسانية محل اعتزازنا الدائم.. دامت أفراحها بالعز والخير في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها الوالد الشيخ صباح حفظه الله».

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ محمـد بـن راشد ومحمـد بن زايـد: كل عام والكـويت وأمير الحكمة في عزّة وسلام

ـــ حمدان بن زايد: علاقات أخوية وتاريخية

ـــ الإمارات والكويت.. تاريخ زاخر بالعطاء المتبادل

ـــ الإمارات تشارك شقيقتها احتفالاتها في ظل علاقات أخوية متجذّرة

ـــ طرق دبي تشارك الكويتيين فرحتهم بالعيد الوطني