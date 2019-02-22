طرق دبي تشارك الكويتيين فرحتهم بالعيد الوطني

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم باليوم الوطني، حيث نشرت الهيئة رسالة تهنئة عبر اللوحات الإرشادية في الطرق، وذلك تعبيراً عن العلاقة والمودة التي تربط قيادة وشعب دولة الإمارات بدولة الكويت الشقيقة. ونشرت الهيئة رسائل التهنئة باللغتين العربية والإنجليزية على الطرق الرئيسة في إمارة دبي، حيث دوّنت فيها عبارة «تهانينا للكويت بيومها الوطن»، وتأتي هذه المبادرة كأحد أشكال التعبير عن الفرحة بهذه المناسبة الغالية على قلوب أهل الإمارات.