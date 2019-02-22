حمدان بن زايد: علاقات أخوية وتاريخية

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، للكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، احتفالاتها بالعيد الوطني الثامن والخمسين، وعيد التحرير الثامن والعشرين، الذي يصادف يوم 25 فبراير من كل عام.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، احتفالات الاستقلال والتحرير.. امتازت العلاقات بين البلدين بأنها أخوية وتاريخية تزداد قوة ومتانة وترتكز على دعائم ثابتة وروابط راسخة.. نسأل الله أن يديم على الكويت الأمن والأمان والاستقرار والازدهار ويحفظها من كل شر ومكروه».