الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ورطبا ليلا وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:21 عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 09:20الثاني عند الساعة 21:53 .

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 00:21 الجزر الأول عند الساعة 18:11 عند الساعة 07:11 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 14 80 30

دبي 26 15 75 25

الشارقة 25 11 70 25

عجمان 25 10 70 25

أم القيوين 25 11 75 25

رأس الخيمة 26 10 75 25

الفجيرة 26 16 60 30

العين 26 11 55 20

ليوا 26 10 80 15

الرويس 26 14 85 25

السلع 26 13 85 25

دلما 24 16 80 40

طنب الكبرى 24 17 80 35

طنب الصغرى 24 17 80 35

أبو موسى 24 80 17 40 .

