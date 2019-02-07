4 آلاف مسؤول يجتمعـون فــي القمــة العـالمية للحكومات لصياغة مستقبل العالم

المصدر: Ⅶ دبي ــ البيان

تنطلق، الأحد 10 فبراير الجاري، فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة أن تقدم وصفة «كيف تنجح الأمم» لجميع حكومات العالم، انطلاقاً من دور القمة كمصنع للتطوير الحكومي وأكاديمية تمكّن الحكومات من الاستفادة من أحدث التوجهات والممارسات وتزودها بأفضل الأدوات لتطبيقها بنجاح.

وقال القرقاوي إن سموه وجّه بأن يكون محور القمة في 2019 تطوير حياة الإنسان، انطلاقاً من توجهات القمة الهادفة إلى دعم جهود الحكومات في صناعة مستقبل أفضل لـ7 مليارات إنسان.

وأعلن رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة ستشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين ونخبة من المفكرين ورواد الأعمال، ليقدموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم ضمن 7 محاور رئيسة، تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة.

ومستقبل البيئة والتغير المناخي، ومستقبل التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، ومستقبل التجارة والتعاون الدولي، ومستقبل المجتمعات والسياسة، ومستقبل الإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

مشاركات إماراتية

وأعلن رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة ستشهد مشاركة شخصيات قيادية بارزة من دولة الإمارات، حيث يتحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جلسة رئيسة، يستعرض سموه خلالها 7 متغيرات رئيسة ستشكّل مدن المستقبل.

كما يتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جلسة رئيسة بعنوان «مسيرة حكمة»، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في جلسة رئيسة «زيارة البابا إلى الإمارات.. عهد جديد للأخوة الإنسانية».

وتشارك سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، في جلسة رئيسة بعنوان «اختيار المستقبل الذي سنورّثه».

وكشف رئيس القمة العالمية للحكومات أن البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، سيخاطب الحكومات في بث مباشر، ما يؤكد الريادة العالمية التي حققتها القمة، وموقعها كمنصة جامعة للمعنيين بالتنمية وتطوير عمل الحكومات.

قادة

وقال محمد القرقاوي إن القمة استقطبت أبرز الشخصيات العالمية صاحبة التجارب الناجحة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تستضيف في جلسات حوارية خاصة وكلمات رئيسة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وإيبسي كامبل بار، نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا، ويوري راتاس، رئيس وزراء جمهورية إستونيا، الذين يمثلون الدول الثلاث ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات.

وأشار رئيس القمة العالمية للحكومات إلى أن القمة ستشهد مشاركة سعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، في جلسة حوارية مع الإعلامي عماد الدين أديب، حيث سيتناول الحوار الشأن اللبناني والعربي والدولي ورؤية رئيس الوزراء اللبناني لمستقبل عمل الحكومات.

الجيل الرابع

وتفتتح أعمال القمة العالمية للحكومات بكلمة عن «الجيل الرابع للعولمة»، يلقيها البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

4 حاصلين على نوبل

وتشهد القمة العالمية للحكومات للمرة الأولى مشاركة 4 شخصيات عالمية حائزة على جائزة نوبل، تضم كلاً من: الرئيس خوان مانويل سانتوس، الرئيس الثاني والثلاثين لكولومبيا الحائز جائزة نوبل للسلام، ويتحدث عن كيفية قيادة الأمم من النزاع إلى الوفاق، ودانيال كانيمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون الحائز جائزة نوبل للاقتصاد، ويتحدث عن فن وعلم صناعة القرار.

كما يشارك في فعاليات القمة بول كروغمان، أستاذ الاقتصاد والشؤون الدولية الحائز جائزة نوبل للاقتصاد في جلسة حول الآفاق المستقبلية للتجارة الحرة، وتشارك أمينة محمد نائب، الأمين العام للأمم المتحدة، وليما غبوي، ناشطة السلام الليبيرية التي أسهمت بدور رئيس في إنهاء الحرب الأهلية الثانية في ليبريا، والحائزة جائزة نوبل للسلام، في جلسة تتناول دور النساء في بناء مجتمعات ما بعد الحروب.

30 منظمة

ويشارك في فعاليات القمة ممثلو أكثر من 30 منظمة دولية، وتتمثل أبرز المشاركات في حوار خاص مع كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، فيما يتحدث أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن مستقبل الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ويشارك غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في جلسة بعنوان «العمل من أجل مستقبل أفضل».

وتشارك أودري أزولاي، المدير العام لليونسكو، في جلسة رئيسة ضمن أعمال القمة، فيما يتحدث فرنسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، عن مستقبل الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويتحدث ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في جلسة حول «مستقبل الغذاء العالمي».

كما يشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وم. سانجيان، الرئيس التنفيذي لمنظمة المحميات الدولية، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي مختلف المنظمات الدولية.

الصين وقيادة العالم

ويسلط وانغ جيغانغ، المبعوث الخاص للرئيس الصيني وزير العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية، الضوء على تجربة بلاده في المجالات التكنولوجية، في جلسة بعنوان: «صعود التنين.. كيف نجحت الصين في قيادة عالم التكنولوجيا؟»، يستعرض فيها توجهات بلاده ورؤيتها التي مكنتها من تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.

اقتصاد المستقبل

ويتحدث برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية في فرنسا، في جلسة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين الذين سيشاركون في جلسات حوارية رئيسة وتفاعلية تغطي محاور ومنتديات القمة.

مصدر تحفيز

وتسلط القمة الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة بقيادة المستقبل، إذ تستضيف في جلسة رئيسة بعنوان «وصفة القيادة المسؤولة.. ما هي؟» سيمون سينيك، الخبير العالمي في القيادة والمؤسسات الدولية، مؤلف كتاب «ابدأ مع لماذا» «Start with Why» الذي يركز على أهمية دور القيادة في إلهام فريق العمل وتحفيزه لتحقيق الإنجاز.

كما تستضيف القمة العالمية للحكومات في جلسة بعنوان «كيف يصنع القادة؟» توني روبنز، الخبير العالمي في مجالات القيادة الذي درب أكثر من 100 رئيس حكومة وشركة عالمية، وهو من رواد الأعمال وناشط في العمل الإنساني.

ويشارك جيمس روبينسون، الخبير الاقتصادي والعالم السياسي وكاتب كتاب «لماذا تفشل الأمم؟»، في جلسة يستعرض فيها مسببات وعوامل فشل الدول والحكومات، وأفضل السبل لمواجهة هذا التحدي الحيوي.

وتستضيف القمة المصمم العالمي تيم كوبي، في جلسة رئيسة عن مراكز الخدمات الحكومية المستقبلية، ويعتبر كوبي أفضل مصمم لمراكز الخدمات في العالم، إذ صمم مراكز خدمات شركات عالمية رائدة مثل «آبل»، و«كوكاكولا»، و«نايكي»، وغيرها.

ضيوف شرف القمة.. قصص نجاح حكومي

ويقدم وزراء ومسؤولون في الدول الثلاث ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات، على امتداد أيام انعقادها، خلاصة التجارب التنموية والتطويرية التي قادتها بلادهم، ويشاركون خبراتهم ومعارفهم ومنهجيات عملهم في إيجاد الحلول لمختلف أشكال التحديات.

أستونيا.. ريادة ذكية

ويشارك وفد جمهورية أستونيا في عدة جلسات خلال اليوم الأول للقمة، تتناول تجربة البلاد في تطوير قطاعات العمل، ويتحدث رينيه تاميست وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات الأستوني، في جلسة حول مستقبل أستونيا الإلكترونية.

ويستعرض سيم سيكوت، الرئيس التنفيذي للمعلومات، الأبعاد الاقتصادية لتطبيقات الحلول الذكية في جلسة بعنوان «إستونيا.. الإقامة الإلكترونية بوابة للنمو الاقتصادي»، فيما يشارك مارك هيلم، المدير العام لشركة نورتال، في جلسة بعنوان «الرقمنة.. أهم صادرات إستونيا إلى العالم».

كوستاريكا.. تحقيق الاستدامة

في ثاني أيام القمة، يشارك وفد جمهورية كوستاريكا ضيف شرف القمة في عدد من الجلسات، حيث تتحدث بيلار غاريدو، وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية، في جلسة بعنوان «الحوكمة في كوستاريكا»، فيما يستعرض فيليبي كارازو، المدير التنفيذي لـ«Fundecor»، المختبر المتخصص في النظم البيئية المتكاملة، قصة نجاح كوستاريكا في تحقيق الاستدامة البيئية.

وفي جلسة ثالثة بعنوان «تمكين المرأة أساس التنمية المستدامة»، تتحدث لورينا أغويلار، وزيرة العلاقات الخارجية وشؤون العبادة، عن تجربة كوستاريكا وتوجهاتها في هذا المجال.

رواندا.. من الإبادة إلى الريادة

ويشهد ثالث أيام القمة العالمية للحكومات مشاركة ممثلي جمهورية رواندا، ضيف شرف القمة، في جلستين تسلطان الضوء على تجربتها التنموية، ويتحدث كل من جيرالدين موكيشيما، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، وبيليز كاريزا، رئيس قطاع السياحة في مجلس التنمية، في جلسة بعنوان «قصة رواندا.. من الإبادة إلى الريادة» عن المراحل التي مرت بها البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية، وما تلاها من جهود لإعادة البلاد إلى سكة التنمية.

ويشارك كلير اكامانزي، المدير التنفيذي لمجلس التنمية، حضور القمة تفاصيل قصة نجاح السياحة على الطريقة الرواندية، ويستعرض السياسات والأدوات المبتكرة التي وظفتها في استقطاب السياحة العالمية.

مواهب المستقبل

وتنظم القمة عشرات الجلسات المتخصصة والحوارات التفاعلية التي تغطي محاورها الرئيسة والقطاعات المستقبلية الحيوية، إذ يتحدث رايان روسلانسكي، نائب رئيس شركة «لنكدإن»، عن سبل بناء منظومات تعليمية للمواهب الاستثنائية، فيما يشارك ستيفن ستروغاتز بروفيسور الرياضيات التطبيقية في جامعة كورنيل الحضور مفهوم «العشوائية المنظمة» وكيف ستكون منهجاً لحكومات المستقبل.

التكنولوجيا تغير العالم

وتعقد القمة العالمية جلسة خاصة تتحدث فيها ليسا جاكسون، نائبة رئيس شركة «آبل»، فيما يستعرض غريغ وايلر، مؤسس «وان ويب» للاتصالات العالمية، رؤيته لدولة المستقبل التي تضمن الوصول إلى الإنترنت لكل مواطنيها.

ويتحدث فيرن براونيل، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة دي ويف «D-Wave System»، عن آثار التكنولوجيا على المستقبل في جلسة بعنوان «كيف ستغير الحوسبة الكميّة مستقبل العالم؟».

وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة والرفاه»، يستعرض د. مومو فويسيتش، رئيس العلماء في شركة «Viome»، الفرص التي توفرها تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز صحة البشر وتحسين جودة حياتهم، فيما يتناول د. هارالد شميدت، أستاذ مساعد في الأخلاقيات الطبية والسياسات الصحية، في جلسة أخرى، موضوع مستقبل الرعاية الصحية المتمثل بالعلاج التشخيصي.

مجتمعات المستقبل

وتركز القمة العالمية للحكومات على الإمكانات التي تقدمها التكنولوجيا لعمليات تصميم المستقبل، وتستضيف في جلسة بعنوان «فن عرض البيانات في وضع الخطط والسياسات» ديفيد مكاندليس، الصحفي والخبير المتخصص في مجالات فنون عرض البيانات.

وفي جلسة أخرى بعنوان «تصميم مجتمعات المستقبل.. الإنسان أولاً»، يتحدث دون نورمان، مدير مختبر التصميم في جامعة كاليفورنيا، عن مدن ومجتمعات المستقبل التي تتبنى الإنسان محوراً لتصميمها وبنيتها. كما تتحدث في الإطار ذاته ساسكيا ساسين، عالمة الاجتماع المتخصصة في العولمة والهجرة العالمية، في جلسة بعنوان «تصميم مدينة عالمية لمواطن ين عالميين».

التجارة العالمية.. قوة للإنسانية

وتركز القمة العالمية للحكومات على استشراف مستقبل التجارة العالمية، وتعقد عدة جلسات تغطي هذا القطاع، من ضمنها جلسة بعنوان «تأثير التكنولوجيا والتعاملات الرقمية على مستقبل التجارة»، تتحدث فيها بيتينا واربيرغ، الباحثة في علم «البلوك تشين» ورائدة الأعمال، فيما تنظم القمة جلسة بعنوان «التجارة العالمية.. قوة للإنسانية»، يشارك فيها مايكل فرومان، نائب رئيس مجلس الإدارة في «ماستر كارد».

مصير الحقيقة

وتركز القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة على موضوعات العلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا وتستشرف ملامح إعلام المستقبل، وتعقد في هذا الإطار جلسة بعنوان «سباق الأخبار «الفيروسية».. ما مصير الحقيقة؟»، يتحدث فيها جيرارد بيكر، رئيس تحرير «وول ستريت جورنال».

كما تنظم القمة جلسة بعنوان «الفضاء الرقمي المتوحش.. ساحات لتجنيد المتطرفين»، تستضيف د. إيرن سالتمان، مدير سياسة محاربة الإرهاب والتطرف في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «فيسبوك»، للحديث عن تحديات مكافحة التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشارك البروفيسور بين ويلينغتون من معهد برات للفنون في نيويورك في جلسة تتناول التغييرات التي طرأت على الإعلام مع ثورة البيانات، بعنوان «قصة صحفي مع البيانات.. الأسرار التي غيرت الأخبار».

16 منتدى

وتنظم القمة العالمية للحكومات 16 منتدى دولياً تنطلق فعالياتها اعتباراً من الجمعة 8 فبراير 2018، وتتواصل على امتداد أيام انعقادها، تشمل الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الشباب العربي، ومنصة السياسات العالمية، ومنتدى التغيّر المناخي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة.

والمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى أستانا للخدمة المدنية، ومنتدى المهارات المتقدمة، ومنتدى مستقبل الوظائف، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، ومنتدى المرأة في الحكومة، ومنتدى مستقبل العمل الإنساني.

منصة معرفية

نجحت القمة العالمية للحكومات، على مدى السنوات الست الماضية، في تشكيل منصة معرفية هادفة إلى مساعدة الحكومات على تطوير مناهج عملها وأدواتها، واستشراف التحديات المستقبلية، وبحث أفضل الحلول لمواجهتها، لتصبح عنواناً ووجهة رئيسة للدول والحكومات الساعية لصناعة مستقبل أفضل.

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