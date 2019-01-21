محمد بن زايد: نفخر بالكفاءات الوطنية في رفد مسيرة الخير

المصدر: العين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخره واعتزازه بالكفاءات الوطنية ودورها في تنفيذ المشاريع التطويرية الحيوية التي تضفي البعد الجمالي والحضاري على إمارة أبوظبي، وتسهم في رفد مسيرة الخير التي تشهدها دولتنا.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في مجلس قصر المقام، وفداً من بلدية مدينة العين قدم للسلام على سموه، يرافقه فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره بدور الكفاءات الوطنية التي تخلّد قيم ورؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأقوالها وأعمالها في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والعمل لأجل رفعته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس قصر المقام في مدينة العين، فريقي عمل مبادرة عام زايد «ومشروع صرح زايد المؤسس». وأشاد سموه بجهود الفريقين وجميع الفرق التي أسهمت في نجاح مبادرة عام زايد، وإنشاء صرح زايد المؤسس الذي يعد صرحاً وطنياً بما يحمله من مآثر وقيم زايد. وتبادل سموه مع الفريقين الحديث عن المبادرتين، ودورهما في نقل موروث زايد وإنجازاته الاستثنائية التي حققتها شخصية استثنائية تركت بصمة خالدة في الإرث الإنساني والحضاري.

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