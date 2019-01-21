ولي عهد أبوظبي: نفخر بمن يخلّد رؤية المؤسس بأقواله وأعماله حباً للوطن وانتماءً لترابه

المصدر: العين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخره بدور الكفاءات الوطنية التي تخلّد قيم ورؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأقوالها وأعمالها في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والعمل لأجل رفعته.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في مجلس قصر المقام في مدينة العين، فريقي عمل مبادرة عام زايد «ومشروع صرح زايد المؤسس».

وأشاد سموه بجهود الفريقين وجميع الفرق التي أسهمت في نجاح مبادرة عام زايد، وإنشاء صرح زايد المؤسس الذي يعد صرحاً وطنياً بما يحمله من مآثر وقيم زايد.

وتبادل سموه مع الفريقين الحديث عن مبادرة عام زايد وصرح زايد المؤسس، ودورهما في نقل موروث زايد وإنجازاته الاستثنائية التي حققتها شخصية استثنائية تركت بصمة خالدة في الإرث الإنساني والحضاري على الصعيد المحلي والعالمي.

من جانبه، أعرب الوفد عن بالغ سروره بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين بالاهتمام الذي يوليه سموه لأبناء الوطن وإبراز دورهم وتمكينهم، مؤكدين أن ثقة سموه بهم تعد دائماً حافزاً مهماً لإنجاز ما يوكل إليهم من مهام بكفاءة واقتدار، ليكونوا عند حسن ظن القيادة في خدمة وطنهم، وإبراز الوجه الحضاري لمجتمعهم.

حضر مجلس قصر المقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.