محمد بن زايد: نعتزّ بالكفاءات الوطنية المساهمة في مسيرة الخير لدولتنا

المصدر: العين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخره واعتزازه بالكفاءات الوطنية ودورها في تنفيذ المشاريع التطويرية الحيوية التي تضفي البعد الجمالي والحضاري على إمارة أبوظبي، وتسهم في رفد مسيرة الخير التي تشهدها دولتنا.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في مجلس قصر المقام، وفداً من بلدية مدينة العين الذي قدم للسلام على سموه، يرافقه فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي.

ورحّب سموه بوفد بلدية مدينة العين، وأعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة، وعلى رأسها صاحــب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان، رئيس الـدولة، حفظــه الله، بتقــديم خدمــات تعــزز جودة الحياة في وطننا وفق أعلى المعايير العالمية، مشيداً بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المباشرة، واهتمامه بالارتقــاء بمختلف الجوانب التي تمس حياة المواطن وتحقق طموحاته وتطلعاته.

حضر مجلس قصر المقام، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.