محمد بن زايد: أولوية القيادة الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته

المصدر: العين ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الاهتمام بالمواطن وقضاياه وتطلعاته في صلب استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية الشاملة.

منذ نشأتها على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتابع نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة الدولة، في الاهتمام بالمواطن وشؤونه والحرص على تلبية احتياجاته.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، عدداً من المناطق السياحية والمشاريع السكنية والتطويرية في مدينة العين، شملت استراحة مبزرة الخضراء ومشروع إسكان المواطنين في جبل حفيت وبحيرات عين الفايضة، تفقّد خلالها مشاريع الإسكان.

ويضم مشروع إسكان جبل حفيت ثلاثة آلاف وحدة سكنية، ويقع على مساحة أربعة ملايين و535 ألف متر مربع في الحوض الغربي لجبل حفيت.

كما زار سموه، أمس، مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة حيوانات العين، والتقى سموه فريق عمل المركز الذي يضم نخبة من المتميزين في مجال التعليم والإرشاد السياحي، معرباً عن اعتزازه بدورهم وجهودهم في تعريف الزوار من مختلف الجنسيات ببيئة الإمارات وتقاليدها وتراثها وإرثها الثقافي والاجتماعي المتنوع الغني.

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