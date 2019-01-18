محمد بن زايد: عطاءات الرعيل الأول أسست لمسيرة التقدم والازدهار

المصدر: العين - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عيسى سعيد الخييلي في منزله بمدينة العين.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين. وأعرب سموه خلال حديثه مع الحضور عن اعتزازه بما يجمع أبناء الإمارات من تآلف وتراحم، وسعيهم المتواصل إلى إبراز الوجه الحضاري لبلادهم ومجتمعهم، منوهاً بدور الرعيل الأول من أبناء الإمارات وعطائهم في مختلف المجالات الوطنية التي أسست لمسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.

ورحّب الخييلي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة واهتمامه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسّد خصوصية وعمق العلاقات التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة مع أبناء الوطن وترسخ النهج الإماراتي الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في التواصل مع المواطنين وتعزيز أواصر النسيج المجتمعي لدى شعب الإمارات.

وتوجّه الجميع إلى الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مسيرة الخير والعطاء. وأقام عيسى سعيد الخييلي مأدبة غداء تكريماً لسموه.

ورافق سموه، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية وعدد من الشيوخ والمسؤولين.