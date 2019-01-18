محمد بن زايد: الاهتمام بالمواطـن وقضايــاه في صلب استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية

المصدر: العين - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الاهتمام بالمواطن وقضاياه وتطلعاته في صلب استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية الشاملة منذ نشأتها على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتابع نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة الدولة في الاهتمام بالمواطن وشؤونه والحرص على تلبية احتياجاته.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، عدداً من المناطق السياحية والمشاريع السكنية والتطويرية في مدينة العين شملت استراحة مبزرة الخضراء ومشروع إسكان المواطنين في جبل حفيت وبحيرات عين الفايضة، تفقّد خلالها مشاريع الإسكان. وبدأت جولة سموه بمنطقة المبزرة الخضراء التي تعد مَعلماً ومتنفساً سياحياً طبيعياً.

حيث تقع المبزرة أسفل جبل حفيت، وهي عبارة عن منطقة آبار كبريتية ساخنة تم تحويل مياهها لقنوات سطحية محاطة بحدائق كبيرة وبحيرة تمتد على مساحة ثلاثة كيلومترات، بعدها تفقّد سموه مراحل إنجاز مشاريع إسكان المواطنين واطّلع على سير العمل فيها.

3 آلاف وحدة

يقع مشروع إسكان جبل حفيت، الذي يضم ثلاثة آلاف وحدة سكنية، على مساحة أربعة ملايين و535 ألف متر مربع في الحوض الغربي لجبل حفيت.. ويضم مشروع إسكان المواطنين في جبل حفيت أعمال البنية التحتية كافة.

إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية تشمل ثلاث مدارس وعيادة صحية متطورة وعدداً من المساجد ومركزين تجاريين ومركزاً للتنمية الأسرية، بجانب مخطط يشتمل على حدائق ومتنزهات ومسطحات خضراء. وينفذ المشروع وفق أحدث المعايير والمواصفات الإنشائية.

حيث روعي في تصاميمه وأعمال التنفيذ أن يلبي احتياجات الأسرة المواطنة وتحقيق الاستدامة وفقاً للأنظمة البيئية المعتمدة بما يوفر استهلاك الطاقة والمياه.

كما تفقّد سموه البحيرات الممتدة لعين الفايضة، التي تجمعت مياهها في الصحراء، واستمع من المسؤولين إلى أهم الأفكار التطويرية لهذه البحيرات.

رافق سموه خلال الزيارات الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

زيارة

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة حيوانات العين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المركز غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية، والطاقم العامل في المركز.

والتقى سموه فريق عمل المركز الذي يضم نخبة من المتميزين في مجال التعليم والإرشاد السياحي.. معرباً عن اعتزازه بدورهم وجهودهم في تعريف الزوار من مختلف الجنسيات ببيئة الإمارات وتقاليدها وتراثها وإرثها الثقافي والاجتماعي المتنوع الغني.

وتجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أقسام المركز الذي يحتوي خمسة معارض تفاعلية: «قاعة تكريم الشيخ زايد» و«صحراء أبوظبي عبر الزمن» و«عالم أبوظبي الحي» و«أهل الصحراء ونظرة نحو المستقبل»، التي تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن.

حيث تسلط القصص والأفلام الضوء على ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها، الذي سيكون أكثر إشراقاً، وتدعو إلى المحافظة على مكونات البيئة ومواردها الطبيعية واعتماد أساليب حياة أكثر استدامة.

كما اطّلع سموه من موظفي المركز على البرامج والفعاليات التراثية والأنشطة التعليمية المتنوعة التي تجسد الهوية الوطنية الإماراتية وتسلط الضوء على الحياة البرية الصحراوية وتقاليدها وتخلد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي رسخت أهمية المحافظة على عناصر البيئة ومواردها والاهتمام بالحياة البرية.

ويعد المركز صرحاً تعليمياً معرفياً من خلال معارضه التفاعلية والوسائط المتعددة والمواد البصرية التي أنتجت خصيصاً لهذا المركز بالاستعانة بخبراء ومتخصصين عالميين في هذا المجال.. فيما يجمع بين التقنيات الحديثة في البناء والتصميم وتراث الإمارات وموروثها الثقافي الذي تتناقله الأجيال اعتزازاً بماضيها وتطلعاً إلى مستقبل مزدهر.

ورافق سموه خلال الزيارة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.