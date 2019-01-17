خليفة يوجّه بإغاثة عاجلة للاجئين السوريين في لبنان

المصدر: أبوظبي. البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أطلقت المؤسسة حملة جديدة لتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقيمة 18.4 مليون درهم. وذلك امتداد للدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات لمساعدة اللاجئين السوريين، وللتخفيف عن الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على الحد من معاناة النازحين السوريين، خصوصاً خلال فصل الشتاء والبرد.