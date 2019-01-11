توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وفي الصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية، نشطة السرعة تخف تدريجياً مساءً لتصبح معتدلة السرعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س أحياناً على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، الذي يصبح متوسطا ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والثاني عند الساعة 05:49 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 10:15 والثاني عند الساعة 22:51.

ونوه إلى أن بحرعُمان سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والثاني عند الساعة 01:45، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 07:05 والثاني عند 19:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 85 40

دبي 25 18 75 35

الشارقة 25 16 80 40

عجمان 25 18 80 40

أم القيوين 25 15 80 45

رأس الخيمة 25 17 80 50

الفجيرة 27 20 65 30

العين 25 14 95 35

ليوا 24 13 90 35

الرويس 22 16 85 40

السلع 21 15 85 45

دلما 22 17 80 45

طنب الكبرى 22 16 80 50

طنب الصغرى 22 16 80 50

أبو موسى 22 16 80 50