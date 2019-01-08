«من المساعدات للاستقرار».. الإمارات تعزز النظام العالمي الإنساني

المصدر: بروكسل ــ وام

دور حيوي وجهود كبيرة تبذلها الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار لمختلف الدول والشعوب من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، للدول التي تعاني الحروب والصراعات والنزاعات ومناطق الكوارث والأزمات الطبيعية، وذلك وفق استراتيجية استجابة إنسانية تنطلق من قيم ومبادئ الإمارات بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، وبما يعزز النظام العالمي الإنساني.

وفي تحرك نوعي للتعريف بهذا الدور، تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي، ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، معرضاً تحت عنوان «من المساعدات الإنسانية للاستقرار»،

ويبرز المعرض نهج الدولة الإنساني وجهودها التنموية عالمياً، حيث يسلط الضوء على المناطق التي توجد فيها المؤسسات الإنسانية والإغاثية الإماراتية بشكل مكثف، وعدد المستفيدين في مختلف القارات، سواء من الإغاثة أو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة لخدمات الطوارئ والماء والكهرباء.

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