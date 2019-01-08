«الهلال» تنظّم معرضاً في بروكسل حول المساعدات الإماراتية

المصدر: ■ بروكسل - وام

تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي، ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، معرضاً تحت عنوان «من المساعدات الإنسانية للاستقرار»، حول المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للعديد من دول العالم.

وذلك بهدف إطلاع الجانب الأوروبي على الجهود التي تبذلها الدولة وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار لمختلف الدول والشعوب من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية للدول التي تعاني الحروب والصراعات والنزاعات ومناطق الكوارث والأزمات الطبيعية.

وذلك وفق استراتيجية استجابة إنسانية تنطلق من قيم ومبادئ الإمارات بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، وبما يعزز النظام العالمي الإنساني.

تحرك نوعي

ويعد المعرض تحركاً نوعياً غير مسبوق باتجاه البرلمان الأوروبي، للتعريف بجهود الدولة ودورها الإنساني والتنموي عالمياً، ويتم بالتعاون والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والهلال الأحمر الإماراتي.

حيث يسلط الضوء على المناطق التي توجد فيها المؤسسات الإنسانية والإغاثية الإماراتية بشكل مكثف، وتندرج ضمن مجالات اهتمام الجانب الأوروبي عن طريق عرض صور، وفيديوهات، ومجسمات تفصيلية، وإحصاءات دقيقة عن حجم المساعدات الإنسانية والتنموية الإماراتية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية، سيتم عرض المواد الطبية والمواد الغذائية، والخيم التي تستخدم كمأوى، والمواد التي تستخدم لدعم التعليم، إضافة لإحصاءات توضح حجم المساعدات في كل مجال، وعدد المستفيدين في مختلف القارات مع توضيع عدد الدول المستفيدة في كل قارة، وسيتضمن هذا الجزء إحصاءات في 6 قطاعات مختلفة مرفقة بالصور.

خدمات

وأما فيما يتعلق بالجهود الإنسانية والتنموية، يتضمن المعرض صوراً وثائقية تعكس جهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية حول العالم.

حيث سيتم عرض الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إضافة لخدمات الطوارئ والماء والكهرباء التي تقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في دول ومناطق عدة منها اليمن، والصومال، وسوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأفغانستان، وسيتم التركيز عليها عن طريق الصور والإحصاءات والمعلومات.

إحصاءات

ويتضمن المعرض مجسماً تفصيلياً لمخيم «مريجيب الفهود» المخصص لاستضافة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والخدمات التي يقدمها، وفيديو زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي للمخيم، وتصريحات أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الزيارة، وكذلك «بروشورات» تتضمن إحصاءات دقيقة حول حجم وتوزيع المساعدات الإنسانية في دول ومناطق أخرى عديدة.

ويضم المعرض 4 شاشات توضيحية تتضمن خريطة العالم، بحيث يضغط الزائر على دولة أو منطقة معينة تتضمن نشاطاً إنسانيا أو إغاثياً إماراتياً، فيتم تلقائياً عرض أهم جهود دولة الإمارات الإنسانية والتنموية في هذه الدولة أو المنطقة، في شكل معلومات إحصائية وصور وفيديو.. كما يضم المعرض أيضاً مساحة خاصة بإحصاءات حول المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

تعاون

يعد المعرض تجسيداً لمذكرة التعاون والتفاهم الموقّعة بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، التي تم توقيعها خلال زيارة وفد المجموعة إلى الدولة خلال أكتوبر 2017، التي تم فيها إطلاع الجانب الأوروبي على دور دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين في دول عدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.