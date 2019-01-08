«الهلال» تنفذ برنامج كسوة الشتاء بالأردن

المصدر: ■ عمان - وام

بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، انطلق برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العديد من الدول ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد فيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال سفارة الدولة في عمّان، أن برنامج كسوة الشتاء ينفذ بالتعاون مع السفارة، حيث يوجد بالأردن حالياً لتنفيذ البرنامج فريق من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومتطوعون، وقد بدأوا بتوزيع صوبات وبطّانيات عَلى الأسر المستحقة بجميع أنحاء الأردن، وذلك بزيارة الأسر مباشرة، وبالشكل الذي يخفف من برودة وقسوة الشتاء عليها.

من جانبه أكد سعيد سهيل المزروعي مدير إدارة الإغاثة والتأهب والكوارث من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، أن برنامج كسوة الشتاء يستهدف بالأردن أكثر من 135 ألف مستفيد في العديد من المحافظات بالشمال والوسط والجنوب، وهذا البرنامج يشمل الفحوصات الطبية والمعونات الشتوية.

وكان البرنامج قد انطلق، الجمعة، في المخيم الإماراتي - الأردني للاجئين السوريين بمنطقة مريجيب الفهود بمحافظة الزرقاء، وتوجه فريق الهلال الأحمر الإماراتي والمتطوعين، الأحد، إلى محافظة الطفيلة ضمن برنامج كسوة الشتاء في محافظات الجنوب، فيما توجه الفريق، اليوم الاثنين، إلى لواء الرمثا «بأقصى الشمال على الحدود الأردنية السورية».