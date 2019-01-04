انخفاض في درجات الحرارة غداً وفرصة لتشكل الضباب

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما أحيانا على البحر وعلى بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون رطبا ليلا وفي الصباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر.

حركة الرياح .. شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 28 تصل إلى 38 كم/س خاصة على البحر.

وسيكون الموج في الخليج العربي مضطربا، متوسط الاضطراب بعد الظهر .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:15 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 06:33 .

وفي بحر عُمان سيكون الموج متوسطا .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:37 والمد الثاني عند الساعة 22:28، والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند 04:19 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة في الدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 75 35

دبي 26 17 70 35

الشارقة 26 15 70 35

عجمان 25 16 75 40

أم القيوين 25 17 80 40

رأس الخيمة 26 14 80 35

الفجيرة 30 18 80 30

العين 27 15 90 35

ليوا 28 14 90 30

الرويس 24 15 85 40

السلع 25 16 85 45

دلما 25 19 85 45

طنب الكبرى 26 17 80 35

طنب الصغرى 26 17 80 35

أبو موسى 26 17 80 35 .