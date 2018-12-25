محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا التاريخية مع البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل سموه وجلالة ملك البحرين الأحاديث الودية التي عبرت عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها، كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

كما استقبل سموه لجنة تحكيم «برنامج المنكوس» الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يرافقهم معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة.

وتبادل سموه وأعضاء اللجنة الحديث حول أهمية تعريف الأجيال بالموروث الشعبي والتراثي الثقافي الغني والمحافظة عليه وتعزيز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

اقرأ أيضاً:

محمد بن زايد:بقيادة خليفة حريصون على علاقاتنـا الأخوية مع البحرين

محمد بن زايد يستقبل لجنة تحكيم برنامج «المنكوس»