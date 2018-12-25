محمد بن زايد:بقيادة خليفة حريصون على علاقاتنـا الأخوية مع البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية مع مملكة البحرين الشقيقة وتوسيع آفاق تعاونهما والتنسيق المشترك في مختلف الجوانب والمجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما في التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في مجلس قصر البحر حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، يرافقه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في البحرين، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وتبادل سموه والملك حمد بن عيسى خلال اللقاء الأحاديث الودية التي عبّرت عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما. كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

امتنان

من جانبه أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء عن اعتزازه وامتنانه العميق للمواقف الأخوية والتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مملكة البحرين والمعبرة عن متانة العلاقات بين البلدين وعمق الأواصر الأخوية بين شعبيهما الشقيقين والمنطلقة من حرصهما الثابت وإرادتهما المشتركة للمضي بها قدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المتبادل والمواقف المتوحدة.

مشيداً بالدور الاستراتيجي والريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومما تتحلى به سياساتها المتزنة والمدروسة وبمساعٍ حثيثة ودؤوبة في سبيل نشر الأمن والسلام في أنحاء العالم واستدامة جهود التنمية ومد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية.

وذلك بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال عاهل البحرين إن «هذه الروح المبادرة والمعطاءة لقادة الإمارات يعود فضلها من بعد الله تعالى إلى والد الجميع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويأتي استذكار مواقفه الحكيمة وشيمه الأصيلة ومبادراته السباقة من منطلق الواجب والوفاء لقامة تميزت وتألقت بصفاتها .

حيث كان -رحمه الله- نعم العون والسند لأمتنا والعالم في الظروف كافة وسيظل دوره المؤسس للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة مصدر إلهام لكل قائد محب لمحيطه ولخير أمته، فهو من أحبنا وأحببناه بكل جوارحنا وعرفه القاصي والداني بسخاء عطائه الإنساني وبمبادراته الكريمة على كل صعيد، وها هي دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسير على ذات النهج السديد في تعزيز الاستقرار والرخاء في العالم ونصرة الأشقاء».

وأشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ شهدت تقارباً غير مسبوق تمثل في وحدة الهدف والمصير وفي الدفاع عن القيم والمبادئ المشتركة لنصرة قضايانا، وما دماء شهداء مملكة البحرين المختلطة منذ القدم مع دماء أشقائهم شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أبلغ مثل على ذلك.

وتستمر تلك التضحيات العطرة إلى يومنا هذا بالتزامنا المطلق بالدفاع عن الشعب اليمني الأبيّ الشقيق وشرعية دولته ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جهود

ونوه بالجهود الأخيرة التي بذلتها دولة الإمارات وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والإنسانية، لتسهم تلك الجهود الكبيرة وبشكل بناء ومؤكد في التوصل لاتفاق الأطراف اليمنية في مباحثات السلام بالسويد، وصدور القرارات الدولية اللازمة بهذا الشأن خطوة مهمة نحو حل نهائي وشامل يستند إلى المرجعيات المتفق عليها يمنياً وخليجياً ودولياً، وبما يعيد لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدته وسلامة أراضيه.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والوفد المرافق لملك البحرين الذي ضم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.