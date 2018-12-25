محمد بن زايد يستقبل لجنة تحكيم برنامج «المنكوس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر لجنة تحكيم «برنامج المنكوس»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يرافقهم اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة.

وتبادل سموه وأعضاء اللجنة الحديث حول أهمية تعريف الأجيال بالموروث الشعبي والتراثي الثقافي الغني، والمحافظة عليه وتعزيز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

سعادة

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مبدين شكرهم وتقديرهم للدعم الذي يقدمه سموه لمختلف المبادرات والمنصات الثقافية والأدبية، التي تسهم في المحافظة على الموروث الشعبي المادي والمعنوي، ومد جسور التواصل بين الأجيال، إضافة إلى إثرائها المشهد الثقافي العربي.

يذكر أن «المنكوس» هو أحد بحور الشعر النبطي، ومن الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي، فيما ترجع تسميته بهذا الاسم إلى طريقة أدائه، حيث يبدأ المنشد بطبقة صوت مرتفعة تدريجياً مع الشطر الأول من صدر البيت الشعري لتبلغ أوجها في نهاية هذا الشطر، ثم تعود وتنخفض «تنتكس» بشكل متدرج في الشطر الثاني من البيت.