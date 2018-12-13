محمد بن راشد: 2019 يحمل فرصاً وتحـديـات لكننا متفائلون

المصدر: دبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إن عام 2019 يحمل فرصاً ويضم تحديات، لكننا متفائلون سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس جانباً من فعاليات «المنتدى الاستراتيجي العربي» بدبي في دورته الحادية عشرة التي تستقطب شخصيات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية ومجموعة من المفكرين والمحللين الاستراتيجيين وصُناع السياسات على مستوى المنطقة والعالم لمناقشة أوضاع العالم والمشاركة في استشراف حالة المنطقة العربية والعالم اقتصادياً وسياسياً لعام 2019.

مشاريع وفرص

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائلاً: «اقتصاد العالم في حركة دائمة، لكننا لا نعتمد على ردود الأفعال، بل نحاول أن نصنع واقعنا ومستقبلنا». وأضاف سموه: «المنطقة على موعد مع مشاريع وفرص، ونأمل أن يشهد عام 2019 انطلاق العجلة الخاصة بهذه المشاريع».

وأشار سموه إلى أن «الفرص الاقتصادية والسياسية تدفعنا للتفكير دوماً في الخيارات المفتوحة كافة، ونحن اخترنا التنمية والحوار والتقدم». وختم سموه بالقول: «القدرة على استشراف المستقبل هي قدرة على التكيف مع متغيراته والاستفادة من مقدراته».

حضور

حضر فعاليات المنتدى.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليّ عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويهدف المنتدى الاستراتيجي العربي، المنعقد في دورته الحادية عشرة تحت عنوان «حالة العالم في 2019»، إلى تقديم تصورات مستقبلية موثوقة، ووضع مجموعة متكاملة من المعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية في تصرف صناع القرار وواضعي السياسات من أجل صياغة استراتيجيات مدروسة تنطلق من الراهن سياسياً واقتصادياً لصناعة خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ.

منتدى متميز

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تدوين عبر تويتر: «تشرفت بمرافقة سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد وحضور المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي. منتدى متميز بمعلوماته القيّمة حول استقراء الحالة الاقتصادية والسياسية العالمية، وتحول مركز التجارة العالمية من عبر الأطلسي الى أوراسيا».

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