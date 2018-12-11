محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة رسّخت علاقات متميزة مع الدول الصديقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال المحادثات التي جرت أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، بزيارة رئيس النيجر والوفد المرافق إلى الدولة، والتي من شأنها أن تسهم في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون على مختلف الصعد لتحقيق مصالحهما المتبادلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة القائمة على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وأشار سموه إلى أن علاقات التعاون مع النيجر تشهد نمواً وتطوراً في العديد من المجالات، متمنياً سموه الارتقاء بمستوى هذا التعاون إلى مسارات جديدة متنوعة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس إيسوفو محمدو، الفرص والمقومات المتعددة لتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر في مختلف القطاعات الحيوية خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

ومن جانبه أكد رئيس النيجر حرص بلاده على تطوير وتنمية تعاونها المشترك مع الإمارات في المجالات التنموية والاقتصادية التي تدعم جهود التنمية والبناء والتقدم في البلدين، معرباً عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وبحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، متمنياً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين مزيداً من النمو والتطور بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرص البلدين على تنمية ودفع علاقات التعاون إلى آفاق أوسع وأشمل في ظل الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين لتعزيز هذه العلاقات.

وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة، مؤكدين على ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم كافة.

وسجل إيسوفو محمدو كلمة في سجل كبار زوار قصر الرئاسة أعرب فيها عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين مزيداً من النمو والتطور بما يخدم المصالح المشتركة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق له.

وكان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل أمس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. وجرت لرئيس النيجر لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لجمهورية النيجر، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح رئيس النيجر، مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لضيف البلاد.

حضر جلسة المحادثات والاستقبال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.

بينما حضرها من النيجر أوهومودو محمادو وزير مكتب شؤون الرئيس، وكالا أنك واوو وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي، وأبوبكار إباني إبراهيم مستشار خاص، وإيدي إلياسو مايناسار وزير الصحة العمومية، ومحمد سايديل مختار وزير مستشار خاص برئاسة الجمهورية النيجر، وأمارو أمادو سونغاي سفير جمهورية النيجر لدى الدولة غير المقيم وعبدوللي جادا نائب رئيس غرفة التجارة في النيجر.