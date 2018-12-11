توقيع اتفاقيات تدعم الشراكات الثنائية بين البلدين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، أمس في قصر الرئاسة مراسم تبادل اتفاقيات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وجرى تبادل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة من جانب دولة الإمارات، وكالا أنك واوو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاندماج الأفريقي من جانب جمهورية النيجر.

كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بين البلدين، حيث قام حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بتبادل الاتفاقية مع عبدوللي جادا نائب رئيس غرفة التجارة في النيجر.

شهد مراسم تبادل الاتفاقيات معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

ومن جانب النيجر أوهومودو محمادو وزير مكتب شؤون الرئيس، وأبوبكار إباني إبراهيم مستشار خاص، وإيدي إلياسو مايناسار وزير الصحة العمومية، ومحمد سايديل مختار وزير مستشار خاص برئاسة الجمهورية النيجر، وأمارو أمادو سونغاي سفير جمهورية النيجر لدى الدولة غير المقيم.