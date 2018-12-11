محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس وزراء موزمبيق

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، كارلوس أوغستينو دو ريسايو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق الصديقة الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.