محمد بن زايد: سنظـل أوفيــاء لقيـم الأجداد وتضحياتهم لأرضنا الطيبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، «منطقة الحصن» وسط العاصمة أبوظبي، بعد إنجاز مشروع الترميم والتجديد للموقع الذي يعد وجهة تاريخية وثقافية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «عراقة الماضي وأصالة الموروث ممزوجةً بالإبداع الفني تجلّت اليوم (أمس) في افتتاح «منطقة الحصن» التاريخية الثقافية بعد إعادة تجديدها في قلب أبوظبي، معلم يجسد تاريخاً ثقافياً واجتماعياً ملهماً لنا ولأجيال المستقبل، سنظل أوفياء لقيم الأجداد وتضحياتهم لهذه الأرض الطيبة.. نخلّدها لأجيالنا القادمة».

4 مكونات مترابطة

وتضم منطقة الحصن أربعة مكونات مترابطة، هي: «قصر الحصن»، و«المجلس الاستشاري الوطني»، و«المجمع الثقافي»، و«بيت الحرفيين»، التي أنجزت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشروع صيانتها وترميمها وتجديدها.

ويمثل «قصر الحصن»، انطلاقاً من موقعه وسط مدينة أبوظبي، اللبنة الأساسية للكتلة الحضرية التي توسعت منها المدينة بوتيرة متسارعة، لتتحول من منطقة استقرار اعتمدت على صيد الأسماك واللؤلؤ إلى إحدى أروع المدن العالمية الحديثة.

تاريخ عريق

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن منطقة الحصن تروي فصولاً من تاريخ إمارة أبوظبي العريق، حيث بنى الآباء والأجداد هذا المعلم بعزيمة قوية وإرادة صلبة»، مشيراً إلى أنه من خلال تعاضدهم وتكاتفهم ووقوفهم صفاً واحداً، وبفضل تضحياتهم العظيمة، ننعم اليوم بدولة عصرية لها مكانتها المرموقة بين الأمم.

وأعرب سموه عن سعادته وفخره بافتتاح هذا الصرح الوطني المهم بعد إعادة ترميمه، الذي يجسّد أحد المعالم التاريخية لمجتمعنا العريق وتراثه الغني، نستلهم منه قيم الأجداد والمؤسسين، نستحضر قصصهم الملهمة وننقل إرثهم وثقافتهم وقيمهم وحضارتهم للأجيال القادمة.

وشهد حفل الافتتاح معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل بأبوظبي.

حرف يدوية

وتجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ والحضور في منطقة الحصن، وتعرفوا من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، على الترميم والتجديد اللذين أُدخلا لقصر الحصن الذي تحوّل إلى متحف يسرد المحطات التي مرت بها أبوظبي عبر التاريخ، كما زاروا معرض «الفنانون والمجمع الثقافي: البدايات»، الذي يعرض بين أركانه مجموعة من الأعمال المتميزة لفنانين إماراتيين، إضافة إلى «بيت الحرفيين» الذي يسلط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية في الدولة.

وتخلل حفل الافتتاح عرض ضوئي سردي على جدران «قصر الحصن» و«المجمع الثقافي» والساحة الممتدة بين المبنى التراثي لقصر الحصن ومبنى التراث الحديث للمجمع الثقافي، حيث شهد الحضور عرضاً سمعياً وبصرياً في مسرح صُمم لهذه المناسبة يتسع لـ500 مقعد، إذ تم تحريك المسرح 200 درجة ليرى المشاهد منظراً شاملاً لموقع الحصن، إلى جانب الرسوم والخرائط التي استُخدمت في العرض مع الأداء الحي على وقع الموسيقى الأصلية والسرد المرافق للحصن.

وقدّم حفل الافتتاح مشاهد من تراث الدولة والقصص المرتبطة بقصر الحصن، من خلال العرض الأدائي والصور المعكوسة على شاشة العرض، في توظيف يرمز إلى استمرار الارتباط بالتراث والتاريخ العريقين، بعدها عاش الجمهور في العرض التالي رحلة الانتقال من الصحراء إلى الساحل وتطور المكان، وقدّم ممثلو العرض مشهداً لانتقال قبيلة بني ياس إلى جزيرة أبوظبي، وتكوين أول مجتمع مستقر فيها، متتبعين بذلك خطى الأجداد لتصوير الرحلة الأصيلة إلى قصر الحصن، بينما عبّرت الخلفية من الرسوم والخرائط المبتكرة على جدران قصر الحصن عن الوظائف المتغيرة للحصن.