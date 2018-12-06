لطيفة بنت محمد: قصر الحصن قلب الإمارات النابض وأرشيفها الحي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون: «إن قصر الحصن قلب الإمارات النابض وأرشيفها الحي، مهد العزيمة ومنبع القادة، راوي حكايات أبوظبي وأهلها، وهو بوتقة الوطن وحصنه المنيع، اجتمع فيه آباؤنا المؤسسون، ورسموا ملامح حاضرنا. كان وسيبقى بداية الحكاية، ومع إعادة افتتاحه أمس يتحوّل إلى منارة ثقافية متجددة تسرد محطات التاريخ العريق، وتروي قصص القادة والنساء والرجال الذين عاشوا فيه».

وأضافت: «إنها لحظة مكللة بالفخر والعز -في عام زايد وتزامناً مع احتفالاتنا باليوم الوطني- أن نرى هذا الصرح الوطني يستقبل زوّاره، ويأخذهم في رحلة عبر فصول تاريخ أبوظبي ومسيرة والبناء».

وتابعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «أبارك للوطن ولقيادتنا هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق بهمّة أختي سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وأهنئ أخوتي وإخواني في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على العمل الممتاز في ترميم «قصر الحصن» وإعادة تأهيل «المجمع الثقافي» ومنطقة الحصن ككل».