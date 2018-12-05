محمد بن زايد يعتمد مشاريع تطويرية بالظفرة بـ3.86 مليارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة مشاريع تطويرية بقيمة تتجاوز الـ 3.86 مليارات درهم تهدف إلى تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة وزيادة فرص العمل للمواطنين في منطقة الظفرة.

وتأتي هذه المشاريع بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وفي إطار حرص سموه على دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتوفير أعلى معايير الخدمات المقدمة للمواطنين في الظفرة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال استقباله بقصر النخيل أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذصي، بأهمية الجهود التي تقوم بها الفرق الحكومية في إمارة أبوظبي بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة والإسهام في دفع عجلة التنمية في مجالاتها كافة، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وتوفير جميع أسباب الحياة الكريمة لهم في جميع أرجاء إمارة أبوظبي، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأضاف سموه أن اعتماد حزمة المشاريع التطويرية في الظفرة يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تحقيق سعادة ورخاء المواطنين في مختلف أنحاء الإمارة، ولا شك أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في منطقة الظفرة على صعيد بنيتها التحتية والخدمات المقدمة لسكانها.

وأكد سموه أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات التي تحققت في مجالات التعليم والإسكان وتنمية المجتمع. ووجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية والعمل بين الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد تحقيقاً للرؤى الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وتوفر المشاريع فرصاً متنوعة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير منطقة الظفرة التي تعد مكوناً رئيساً لاقتصاد إمارة أبوظبي وأكبر مناطقها مساحة، ويفوق عدد سكانها 334 ألف نسمة.

وتهدف تلك المشاريع إلى الارتقاء بكل الخدمات التي تحسن جودة الحياة التي تشمل اعتماد مشاريع بقيمة 2.6 مليار درهم لتطوير البنية التحتية بما في ذلك تطوير موانئ وتأهيل البنية التحتية للأراضي السكنية وتوسعة مساكن لم يتم تخصيصها بعد.

وتضم حزمة مشاريع البينة التحتية إنشاء البنى التحتية في كل من الحوضين الشرقي والجنوبي في مدينة غياثي والأراضي السكنية في حوض 21 في مدينة زايد إلى جانب إعادة تأهيل «حوض غرب 3» في مدينة زايد.

وتم تخصيص 1.2 مليار درهم لتطوير الطرقات وشبكات النقل وتحسينها بما يضمن سلامة مرتادي الطريق وتعزيز ربط المنطقة بالمناطق الأخرى في أبوظبي، إضافة إلى إنشاء مسارات دراجات وممرات مشاة حول المنطقة.

وتشمل هذه المشاريع أعمال تحسين الطريق الموازي لطريق «إي 45» في مدينة زايد «الشارع العابر» بهدف تسهيل عبور السيارات والشاحنات المتوجهة إلى ليوا من دون الحاجة للمرور ضمن مدينة زايد، إضافة إلى مشروع لتطوير شارع حميم مقطرة واستكماله بفرعيه شارع مزيرعة حميم وشارع مزيرعة عرادة بطول 245 كيلومتراً للمشاريع الثلاثة. كما اعتمد مشروع توسعة الطريق الذي يربط منطقة الحليو بجزيرة أبو الأبيض بهدف تحويل الشارع إلى طريق سريع يسهم في تحسين الطرق بين القاعدة الجوية وطريق «إي 45».

كما اعتمدت موازنة خاصة لإجراء الدراسات اللازمة للوقوف على الاحتياجات المستقبلية للخدمات الطبية في المنطقة، لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لسكانها من خلال بناء وتوسعة مستشفيات وعيادات طبية لتلبية الطلب على الأسرة في المستشفيات وتزويدها بالأطباء وطواقم التمريض والأجهزة الحديثة، ويتوفر في الظفرة حالياً سبعة مستشفيات و29 مركزاً وعيادة تضم 345 سريراً.

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