دفعة جديدة من مستفيدي الحزم الإسكانية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالات الإمارات بمئوية زايد، أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان دفعة من الحزم الإسكانية لمواطني إمارة أبوظبي تضمنت قروض ومساكن وأراض سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ 12475 مستفيداً.

وتضمنت هذه الحزمة الإسكانية 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، وتخصيص 953 مسكناً بتكلفة مليار و79 مليون درهم، و 2213 أرضاً سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم.

وقال سعيد عيد الغفلي رئيس هيئة أبوظبي للإسكان إن اعتماد هذه الدفعة الجديدة يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وحرصها على ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الأسمى، والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي.

وأكد الغفلي، حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ توجيهات القيادة بتوفير المسكن المناسب لأبناء الإمارات انطلاقاً من رؤيتها بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المواطنة، وكذلك الحرص على توفير سبل العيش الهانئ لأبناء الإمارات، وتوفير المقومات كافة، لتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم ، مشيراً إلى أن هذه الحزمة الإسكانية من القروض والمساكن والأراضي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتبارها أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وأوضح أن آلية توزيع القروض التى تتبعها هيئة أبوظبي للإسكان و تراعي الربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، وذلك بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تماشياً مع الهدف الرابع لخطة أبوظبي والذي يندرج ضمن قطاع التنمية الاجتماعية بعنوان "تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع" حيث تقوم الهيئة بدور الجهة المنسقة للبرنامج السابع لهذا الهدف وهو "توفير المسكن الملائم في ظل نظام مستدام".

وكانت هيئة أبوظبي للاسكان قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري اعتماد أسماء 2500 مواطناً للحصول على قروض المساكن الخاصة بالمواطنين، وبقيمة قرابة 4,270 مليار درهم.