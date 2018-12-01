فرحة عارمة تجتاح تويتر بإنجاز جواز السفر الإماراتي الكبير

المصدر: دبي- وائل زكير

اجتاحت فرحت عارمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الإنجاز التاريخي الكبير لدولة الإمارات وحصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالمياً بجدارة واستحقاق.

وتسابق المغردون في تسجيل حبهم وفخرهم تجاه وطنهم الإمارات والقيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في سبيل أن تتبوأ الإمارات دائما المركز الأول ، معبرين عن فرحتهم بإلإنجاز الدبلوماسي الكبير ومؤكدين أن جواز السفر الإماراتي ليس الأوّل في العالم فقط، بل هو الأفضل والأجمل و الأكثر إسعاداً لحامليه".

قيادة لا ترضى إلا بالمركز الأول

وأكد المغردون على حكمة ونهج القيادة الإماراتية الاستثنائية التي لا ترضى إلا بالمركز الأول، مثنين على الجهود الكبيرة في كتابة التاريخ لوطننا الغالي الإمارات على خارطة الساحة الدبلوماسية العالمية حتى أصبح جواز سفرنا الأقوى عالمياً".

وأشار المغردون إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله" أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول"، موجهين شكرهم لسموه وافتخارهم بالقيادة الإماراتية الرشيدة.

#الجواز_الإماراتي_الأول_عالمياً

وتصدر وسم #الجواز_الإماراتي_الأول_عالمياً ترند الإمارات وتسابق المغردون للتعبير عن فرحتهم العارمة بالإنجاز الفريد الذي حققته الإمارات، متمنين لقيادتنا الرشيدة دوام العزة والفخر ولدولة الإمارات الأمن والامان .

ودون مغرد مفتخراً بالإنجاز"حكومة ماترضى الا بالمركز الاول ، إنجاز نفخر فيه ونحن نحتفل باليوم الوطني".

وكتب آخر "نكبر ونعشق الانتصار واذا انتصرنا ننفرد".

وأضاف أحد المغردين "الأوّل في العالم ، الأفضل و الأجمل و الأكثر إسعاداً لحامليه".

وقال مغرد مفتخراً بالإنجاز المهم بقوله "بكل فخر و اعتزاز أصبحنا الرقم واحد. الحمد لله".

وفي السياق ذاته قال أحد المغردين " قوة دبلوماسية .. أخلاق الاماراتيين .. وزارة استثنائية .. سمعة الامارات بين العالم . الحمد الله على نعمة الامارات".

شكرا_عبدالله_بن_زايد

كما وجه المغردون شكرهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على جهود سموه الكبيرة التي تكللت بنيل الجواز الإماراتي المركز الأول عالمياً ، وتمكين المواطنين الإماراتيين من السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة .

وغرد آخر " شكرا لمن عمل واجتهد لرفعة جواز ومكانة الإمارات ".

وقال مغرد " بفضل الله وثم بفضل الشيخ عبدالله بن زايد حفظه الله .. تربع الجواز الإماراتي الأول عالمياً من حيث القوة ولنا الفخر".

ودون آخر " كلمة شكراً لا توفي عظمة جهدك".

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