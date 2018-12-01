جواز السفر الإماراتي يتجاوز 21 دولة ويحتل المركز الأول عالمياً

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

أعلن مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية،عن صعود جواز السفر الإماراتي إلى المركز الأول، على مستوى العالم بدخول 167 دولة (113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و54 دولة لدى الوصول إلى المطار أو تقديم طلب الحصول على التأشيرة عبر الانترنت).

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقول "في يومنا الوطني المجيد.. توالت انجازاتنا، قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخول 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة. العالم يفتح أبوابه لشعب الامارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبد الله بن زايد".

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تويتر، بالقول: "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا، انجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية، فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية هنيئا للقيادة وشعبها هذا الانجاز المشرف".

وحقق الجواز الإماراتي المركز الأول بعد حصوله مؤخرا على إعفاء 4 دول من التأشيرة المسبقة "الكونغو برازافيل، سيراليون، والنيجر وبوروندي"، لينطلق منفردا إلى أعلى قائمة أقوى جوازات السفر في العالم في مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، متجاوزا بذلك جوازات سفر 21 دولة دفعة واحدة كانت في المركز الأول "المانيا، سنغافورة" بدخول 165 دولة و11 دولة كانت تتربع في المركز الثاني بدخول 164 دولة وهي، الدنمارك، السويد، فلندا، لكسمبورج، فرنسا إيطاليا، النرويج، هولندا، اسبانيا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى 9 جوازات سفر في المركز الثالث بدخول 163 دولة، وهى، بلجيكا، النمسا، اليابان، اليونان، البرتغال، سويسرا، بريطانيا، ايرلندا، وكندا.

وأكد مؤشر "باسبورت اندكس" العالمي في تقرير بعنوان "سباق الإمارات إلى القمة" تناول فيه الصعود السريع الذي حققه جواز السفر الإماراتي منذ فترة قصيرة بأنه الأسرع بلا منافس على مستوى العالم، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثرت على العالم لأسباب عديدة، وأصبحت بسرعة واحدة من أكثر دول العالم إبداعاً في مجال التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية.

وأضاف: "إن الرؤية والالتزام المذهلين في دولة الإمارات أوجدا دولة حديثة ومستدامة بفضل التكنولوجيا المتقدمة والمباني الفاخرة التي لا تزال تحطم العديد من الأرقام القياسية العالمية، وهذا ليس السجل الوحيد الذي يتبعونه، وباعتبارها واحدة من أكثر الدول صعودا وثباتا لزيادة رصيدها في التنقل على مستوى العالم، فقد كانت الإمارات تتقدم في تصنيف مؤشر الجوازات أسرع من أي بلد آخر".

ووفقا للمؤشر العالمي لم يتبق أمام الجواز الإماراتي إلا إعفاء 31 دولة فقط لدخول جميع دول العالم بدون تأشيرة مسبقة.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة "شينغن" لدول الاتحاد الأوروبي شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوربا خارج دول الاتحاد.

وقطعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، والتزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات مع المزيد من دول العالم والذي يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وكثفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ مطلع عام 2016 تحركها الدبلوماسي النشط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة، كما شهد تحركا دبلوماسيا مميزا تمثل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الأفريقية، وحضورا إيجابيا قويا للدولة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وأطلقت الوزارة العام الماضي، مبادرة "تعزيز قوة الجواز الإماراتي"، تهدف إلى وضع الجواز الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم، ولكن وبسرعة البرق تفوق الجواز الإماراتي على طموح هذه المبادرة ليحتل المركز الأول حتى قبل نهاية عام 2018.

ووفق مؤشر "باسبورت إندكس" كان الجواز الإماراتي يستحوذ على دخول 132 دولة حول العالم بدون تأشيرة ويحتل المركز الـ 25 كأقوى جواز سفر في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحلول نهاية مايو 2017، انضم جواز السفر الإماراتي إلى قائمة أفضل 20 جواز سفر قويا في العالم برصيد 147 دولة مجانية بدون تأشيرة، وقبل عامين من الموعد النهائي الذي أعلن ضمن المبادرة، انضم الجواز إلى أفضل 10 جوازات سفر في العالم ولم يفقد أي تركيز على هذا الهدف.

فيما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ان الصورة الإيجابية للمواطنين الإماراتيين في الخارج باعتبارهم يُعبرون عن نموذج الإمارات في الانفتاح والتعايش المشترك والاندماج مع الثقافات والحضارات المختلفة لدول العالم عمّق ثقة المجتمعات الدولية بالمواطن الإماراتي وسلوكه الحضاري في أي مكان يذهب إليه، كما تنعكس هذه الصورة الإيجابية أيضاً في المعاملة الراقية والحضارية التي يلقاها السياح والوافدون عندما يأتون لزيارة الدولة.

ووفقا لمؤشر "باسبورت إندكس"، فإن جوازات الدول العربية تحتل مراكز متباينة من حيث قوة جواز السفر، ففي الوقت الذي تحتل فيه بعض دول الخليج مراكز متقدمة في القائمة، نجد دولا خليجية أخرى تحتل ذيل القائمة، حيث يحتل الجواز العراقي المركز الـ 96 بدخول 33 دولة، واليمن في المركز 92 بدخول 40 دولة، وجواز المملكة العربية السعودية المركز الـ 57 بدخول 79 دولة، والبحرين المركز الـ 53 بدخول 84 دولة، والجواز الكويتي المركز 46 بدخول 96 دولة، وسلطنة عمان في المركز الـ 55 بدخول 81 دولة.

كما تتباعد الدول العربية الأخرى في مراكزها من حيث قوة جواز السفر ضمن قائمة "باسبورت إندكس" سواء في أفريقيا أو آسيا، حيث يحتل جواز السفر المصري المركز الـ 79 بدخول 56 دولة، والسودان في المركز 91 بدخول 42 دولة، وليبيا في المركز الـ 88 بدخول 46 دولة، والجزائر في المركز 76 بدخول 59 دولة، والمغرب في المركز الـ 67 بدخول 68 دولة، والجواز التونسي في المركز الـ 65 بدخول 70 دولة، وتتقاسم فلسطين ولبنان المركز الـ 89 بدخول 45 دولة، وتبقى سوريا في المركز الـ 94 بدخول 36 دولة، والصومال في المركز 93 بدخول 38 دولة وجيبوتي في المركز الـ 83 بدخول 52 دولة، وموريتانيا في المركز الـ 75 بدخول 60 دولة، وأخيرا جزر القمر في المركز 77 بدخول 58 دولة.