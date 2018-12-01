الجواز الإماراتي الأول عالمياً

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الجواز الإماراتي حقق المركز الأول عالمياً وفق مؤشر passport index بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة.

وقال سموه عبر تويتر معلقاً على هذا الإنجاز العالمي: في يومنا الوطني المجيد توالت إنجازاتنا قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالمياً بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة، العالم يفتح أبوابه لشعب الامارات، ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد .

وفي السياق ذاته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حسابه الرسمي على تويتر معلقاً على هذا الانجاز التاريخي: " بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الامارات المرتبة الأولى عالمياً، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية، فشكراً لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الامارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الانجاز المشرف".