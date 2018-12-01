مكالمة محمد بن راشد أسعدت شعب الإمارات

المصدر: دبي ـ جميلة إسماعيل

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، المواطنين في الإمارات بمكالمات هاتفية شخصية من الرقم 1971، هنأهم فيها باليوم الوطني السابع والأربعين. وأكد سموه خلال المكالمة الاستمرار في العمل من أجل المواطن والوطن، متمنياً سموه للمواطنين أياماً سعيدة وللوطن أياماً مجيدة، وأن يحفظ الله دولة الإمارات.

وجاء في المكالمة: «السلام عليكم.. معاكم محمد بن راشد، حبيت أهنئكم بشكل شخصي بالعيد الوطني، وأتمنى لكم أياماً سعيدة، وأتمنى للوطن أياماً مجيدة، ونحن مستمرون بالعمل من أجلكم ومن أجل الوطن، وربي يحفظكم ويحفظ أهلكم ويحفظ دولة الإمارات».

وعلّق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، للمواطنين باليوم الوطني السابع والأربعين ودعائه أن يحفظ الله الوطن والمواطنين بـ«اللهم آمين.. ويحفظك ويجزيك عنّا خير الجزاء».

وقد أسعدت مفاجأة سموه المواطنين وتصدر وسم #مكالمة_محمد_بن_راشد ترند الإمارات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت قياسي، كما حظي بآلاف الإعجابات والتعليقات.

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