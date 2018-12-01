وزراء ومسؤولون وكتّاب: محظوظون بقيادتنا

المصدر: دبي ـ البيان

أكّد وزراء ومسؤولون وكتّاب أن المكالمة الهاتفية الشخصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي فاجأ بها أمس المواطنين في الإمارات من الرقم 1971، وهنّأهم فيها باليوم الوطني السابع والأربعين، أدخلت الفرح وأسعدت شعب الإمارات، وقالوا: «إننا محظوظون بقيادتنا».

ودوّن معالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»: «محظوظون بقيادتنا.. الله يحفظك سيدي بوراشد».

وكتب معالي زكي نسيبة وزير دولة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «محمد بن راشد يهنئ هاتفياً كل مواطن ومواطنة بالعيد الوطني لدولة الإمارات.. حفظ الله شعب الإمارات بهذه المناسبة القومية، وحفظ شيوخنا ذخراً وفخراً ونبتهل إلى المولى أن يقدرنا على العمل في تحقيق ما نصبو إليه للبلاد من رفعة وتقدم».

ودوّنت منى غانم المرّي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «من مثلنا محظوظ بهكذا قيادة». ودوّن الكاتب الدكتور حمد الحمادي عبر حسابه في «تويتر»: «لا أجمل من مكالمة تفاجئك من الشيخ محمد بن راشد لتهنئتك بالعيد الوطني.. أتخيل فرحة جنودنا البواسل وهم يتلقون #مكالمة_محمد_بن_راشد، فرحة الطلاب الذين يدرسون في الخارج، والمرضى الذين يتعالجون.. فرحة الأمهات والآباء والأطفال.. شكراً سموك على البسمة التي زرعتها على وجوه كل الإماراتيين».