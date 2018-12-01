مغردون: بقادتنا نحن أسعد شعب

المصدر: دبي ـ وائل زكير

تصدّر وسم #مكالمة_محمد_بن_راشد ترند الإمارات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت قياسي، كما حظي بآلاف الإعجابات والتعليقات، حيث نشرت الفرحة في قلوب المواطنين والمقيمين، فهي من قائد ملهم وفذ.

وحظيت المكالمة الشخصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي فاجأ فيها المواطنين داخل الإمارات وخارجها من الرقم 1971، وهو يهنئهم فيها باليوم الوطني السابع والأربعين، بتفاعل كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واصفين سموه بأنه: «قائد السعادة».

وعبّر المغردون عن سعادتهم الغامرة بمكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أثلجت صدورهم، مقدمين جزيل شكرهم لسموه على هذه اللفتة الجميلة، متمنين لسموه وللإمارات المزيد من التقدم والرقي والرخاء.

قائد ملهم

وأكّد المغردون أن شعب الإمارات يستحق لقب «أسعد شعب»، لأن الإمارات لديها أفضل قادة يعملون على نشر السعادة في قلوب الناس، وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم بمبادراتهم الإنسانية وقربهم من شعبهم.

وأشار المغردون إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً صاحب مبادرات استثنائية في كل المجالات، متمنين من الله أن يحفظ سموه والإمارات وينعم عليها بالأمن والخير. ووصف المغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه قائد السعادة، موجهين الشكر لسموه على مبادراته السباقة دائماً في المجالات كافة.

ودوّن أحد المغردين: «لا يكفّ سموه عن مفاجأة شعبه، ويسعى لتقديم الأفضل والجديد لهم.. بارك الله فيه»، وأضاف آخر: «قادة استثنائيون متميزون.. يبدعون دائماً لإسعاد شعبهم»، وكتب أحد المغردين: «حضور الحكومة في كل المناسبات وتركيز القيادة على التواصل مع الشعب في كل الظروف.. دليل على أن هذه الدولة تمّ بناؤها على قوة الترابط بين الشعب والحكومة.. حفظك الله يا بوراشد».

ثروة

وكتب أحدهم: «هؤلاء هم قادتنا وعزنا وفخرنا وشيوخنا ثروة ﻻ تقدر بثمن.. ربي يطــول بعــمر شيوخنا ويحفظهم، ويحفظك يا بوراشد كثر ما أفرحتنا بسماع صوتك»، وقال آخر: «أجمل اتصال وأجمل صوت.. يرفع المعنوية ويبعث في النفس شعوراً جميلاً، أطال الله بعمره، وبارك الله له بأولاده وصحته، والله يديم الفرح والأمان».

وعبّرت مغردة عن شكرها بقولها: «ربي يسلمك ويحفظك، ولا بلد كبلادي، ولا حكّام كحكّام الإمارات»، وأضافت أخرى: «لأنهـم قادتنا فنحن أسعد شـعب.. شكراً سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».

وقال أحد المغردين «عوايد سيدي مثل هذه المبادرات الاستثنائية الجميلة»، وعبّر آخر عن فرحته بقوله: «27 ثانية ولكنها أسعدت شعباً». وفي السياق نفسه دوّن مغرد آخر: «شكراً يا سيدي مكالمة أفتخر بها أثلجت الصدر»، وأضاف آخر: «محظوظـون بقادتنا وشيـوخنا، الله يحفظ دولتنا من كل شر».