شرطة رأس الخيمة تحذر مطاردي الأمطار من ارتياد مناطق الأودية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة رواد الرحلات ومتتبعي الأمطار ومطاردي الظواهر المناخية من ارتياد مناطق الأودية والسيول وعدم تعريض حياتهم وحياة أسرهم لخطر الحوادث، مناشدة جميع مستخدمي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الإمارة بسبب هطول الأمطار والرياح الشديدة والتي من شأنها أن تفقد السائق السيطرة على المركبة مما يؤدي لوقوع العديد من الحوادث على الطرق.

وطالبت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات بمضاعفة مسافة الأمان بين المركبات عن المسافات الاعتيادية وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتقليل السرعات على الطرق، وعدم ارتياد المناطق الجبلية، أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار، وعدم ارتياد البحر ضمن الظروف المناخية الحالية، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات المعنية بشأن تقلبات الطقس.

إقرأ أيضا:

مواصلات الإمارات توقف حافلات المناطق الجبلية والبعيدة برأس الخيمة

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالإمارات في الأيام المقبلة

أمطار الخير تعمّ مناطق الدولة وتوقّعات باستمرارها اليوم