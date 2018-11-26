أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على مناطق مختلفة من الدولة خلال الأيام المقبلة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصاحبه رياح مثيرة للغبار والأتربة أحيانا مع إمكانية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة الاسبوع الجاري - أن طقس يوم غد الاثنين يكون غائما مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا خاصة شمالاً وعلى السواحل فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجيا في المساء والليل.

وتكون الرياح شمالية غربية من 25 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطربا إلى شديد الاضراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وتوقع المركز طقسا غائما جزئيا بوجه عام الثلاثاء خاصة شمالاً وشرقاً، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط بعض الأمطار مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة نهارا.. أما البحر فيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

ويسود البلاد الأربعاء طقس غائم جزئياً بوجه عام رطب ليلا تكون خلاله الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر غربا.. والبحر مضطرب إلى متوسط الموج، في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز تشكل الضباب او الضباب الخفيف صباح يوم الخميس يصبح صحوا إلى غائم جزئي ورطبا ليلا والرياح تكون شمالية شرقية الى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسطا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

أما الجمعة فستكون هناك فرصة لتشكل الضباب او الضباب الخفيف صباحاً يصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئي وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.. أما الرياح فتكون شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س ..والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.