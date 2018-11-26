أمطار الخير تعمّ مناطق الدولة وتوقّعات باستمرارها اليوم

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، دبي- وائل نعيم، الشارقة - البيان، رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبوظبي وما حولها في الرحبة والشهامة وطريق غنتوت والعجبان، وخفيفة إلى متوسطة على دبي التي شهدت أمطاراً متفرقة أدخلت البهجة على نفوس سكان الإمارة ولا سيما الساعة التاسعة من مساء أمس.

كما شهدت مناطق الذيد والشليلة ومنطقة المنصورة، وشارع الإمارات بالشارقة، وفلج المعلا بأم القيوين، ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة أمطاراً متفاوتة بين الخفيفة والغزيرة، في حين سجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة وصلت إلى 12.2 درجة مئوية وهي أقل درجة حرارة سجلتها دولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن تمتد حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم «الاثنين» على مناطق مختلفة من الدولة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً تعمل على جريان الأودية شرقاً وشمالاً، فيما تقل السحب يوم غد «الثلاثاء» مع بقاء فرصة سقوط بعض الأمطار في المناطق الشرقية والشمالية.

ووفقاً للأرصاد، يستمر اليوم تكاثر السحب على مناطق مختلفة يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح شمالية غربية من 20 ـ 35 تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة خاصة على البحر، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

وأشار إلى أن الدولة تتأثر بحالة عدم استقرار جوي أدت على تشكل السحب الركامية على المناطق الشرقية ظهر أمس ثم تكاثرت السحب مساءً غرب الدولة تخللتها سحب ركامية ممطرة وذلك نتيجة لامتداد مرتفع جوي يتمركز وسط وجنوب إيران، مصاحب لمنخفض جوي سطحي على المناطق الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة العربية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:14 والثاني عند الساعة 19:04 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:01 والثاني عند الساعة 21:30.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:56 والثاني عند الساعة 00:34، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:36 والثاني عند الساعة 06:33.

واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً بوجه عام مع تكوّن السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والبحر ظل متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بلغت سرعتها من 20 إلى 30 وصلت أحياناً إلى 40 كيلومتراً في الساعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج بحر عمان.

غائم جزئياً

ومن المتوقع أن يكون طقس «الثلاثاء» غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار أحياناً، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والرياح شمالية غربية من 18 إلى 30 تصل إلى 45 كيلو متراً في الساعة خاصة على البحر.

ويوم «الأربعاء» يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، والرياح شمالية غربية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة يوم أمس بلغت 13 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة الواحدة صباحاً.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق السريعة ودعا إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات وعن أماكن جريان الأودية وينصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.

نظام الإنذار

من جهتها قالت بلدية دبي إن نظام الإنذار المبكر لديها رصد حالة عدم الاستقرار التي تأثرت بها إمارة دبي ابتداءً من بعض ظهر أمس نتيجة لتمركز منخفض جوي حركي مصحوب بكتلة هوائية باردة مما أدى إلى حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي أدت إلى تشكل السحب الرعدية الممطرة،

وبناء على تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بهطول أمطار غزيرة على الإمارة، تم الاستعداد للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة المتوقعة جراء حالة عدم الاستقرار الجوي، وأوضحت البلدية أنه في حال وجود اي تجمع لمياه الأمطار أو سقوط أشجار، يمكن للمتعاملين الابلاغ عن طريق التطبيق الذكي Dubai 24/7 أو الاتصال على الرقم 800900 على مدار الساعة.

تحذير

أما في الشارقة فقد هطلت أمطار خفيفة على الإمارة مصحوبة برياح متوسطة، فيما حذرت شرطة الشارقة من الاقتراب من أماكن جريان السيول والأودية لما لها من خطورة بالغة خلال الأجواء الماطرة.

وأهابت بمرتادي البحر والمناطق الجبلية والأودية والسدود والمواقع الطبيعية أخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي قد تتعرض لها بعض مناطق الدولة والحذر من الانزلاقات الصخرية وتوخي الحذر مطالبة الالتزام بالتحذيرات والتقيد بالتنبيهات التي تصدرها شرطة الشارقة وضرورة التقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية.

أمطار خفيفة

و شهدت إمارة رأس الخيمة، مساء أمس، هطول أمطار خفيفة خلال الفترة المسائية مصحوبة برياح شديدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من الأمطار، فيما سجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة وصلت إلى 12.2 درجة مئوية وهي أقل درجة حرارة سجلتها دولة الإمارات، وفق الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس لجنة الطوارئ، أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات الأهالي عبر الخط الساخن والمجاني (8008118)، لافتاً إلى أن تنظيف المناهل وشبكات صرف الأمطار مبكراً ساهم في عدم تأثير مياه الأمطار خلال الفترة الماضية على الحركة المرورية بشوارع الإمارة.

وأشار إلى أن الدائرة وزعت مضخات وآليات سحب المياه على مختلف مناطق الإمارة وخاصة الشوارع المنخفضة التي تتجمع بها المياه، وسحبها بصورة مباشرة إلى الخزانات الأرضية المخصصة لها، لافتاً إلى وضع الفرق الهندسية والطوارئ و«تناكر» سحب المياه في حالة استنفار لحين انتهاء حالة تقلبات الطقس التي تشهدها الإمارة.

وفي السياق، استمر توقف رحلات الصيد البحري في رأس الخيمة لليوم الثالث على التوالي التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والممثلة في خفر السواحل والمركز الوطني للأرصاد.