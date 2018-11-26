ابنة السائحة الروسية: سأدعو لمحمد بن راشد حتى نهاية العمر

المصدر: دبي- علي الزكري

أعربت أسرة السائحة الروسية التي توفيت أثناء رحلة سياحية بصحبة ابنتيها إلى دبي، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحمّله بصفة شخصية، كافة التكاليف الخاصة بنقل جثمان السيدة نتاليا (57 عاماً)، وتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص، الذي كانت تُعالج فيه السائحة منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك التكفّل بتوفير تذاكر السفر الخاصة بالأسرة لمصاحبة الجثمان إلى بلادهم.

شكر

وفي تصريحات لـ «البيان» وجهت ابنة السيدة نتاليا، انستاسيا بابوفا، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة: بكل لغات العالم، لا أستطيع أن أجد الكلمات المناسبة، التي أعبر بها عن مدى امتناني لسموكم ولشعبكم وبلادكم الكريمة.

وأضافت «سمعت الكثير عن لطفك، لكني لم أفكر قط أن شيئاً منه قد يمسني شخصياً. فعلكم العظيم، وجميع الأعمال الخيرة التي تقومون بها، لم يجعل حياتي فقط سهلة، بل حياة العالم أجمع، فقد أعاد إلى العالم كله الإيمان بعجائب اللطف والحنان».

وتابعت «أتمنى لسموكم الصحة والسعادة والعمر المديد، مع المزيد من الرخاء والرفاهية لك ولعائلتك وشعبك وبلدك المشرق المضياف، الإمارات العربية المتحدة».

واختتمت «سأظل أقدر لك هذا الصنيع، وأدعو لك حتى نهاية العمر. شكراً لك على لطفك اللا محدود وقلبك الطيب».

عمل مبدع

من جانبهما، وعلى طريقتهما الخاصة، عبرت حفيدتا السيدة الروسية، عن شكرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث رسمتا لوحة جميلة، يظهر فيها سموه وبرج خليفة وبرج العرب والهلال، في عمل فني مبدع.

الإعلام الروسي يشيد باللفتة الكريمة

تناول الإعلام الروسي ووكالات الأنباء بالإشادة خبر تلبية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستغاثة امرأة روسية تقطعت بها السبل في دبي بعد وفاة والدتها، ولفتته الكريمة بتحمّله بصفة شخصية كل التكاليف الخاصة بنقل الجثمان إلى روسيا، ودفع تكاليف المستشفى البالغة 230 ألف دولار، أي ما يعادل 15 مليون روبل.

مبادرة

فقد أشادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، في خبر نشرته، باللفتة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه المرأة الروسية التي توفيت في دبي، ومبادرة سموه بتحمّل ودفع تكاليف نقل الجثمان والمستشفى التي بلغت 230 ألف دولار.

كما نشرت وكالات روسية أخرى، مثل «إنتر فاكس، وريا نوفوستي، ورمبلر»، والصحف الروسية، ومنها «كوميرسانت، وارغومينتي، وروسيا»، الخبر ومبادرة سموه كذلك بتوفير تذاكر السفر الخاصة بأسرتها لمصاحبة جثمان المرأة الروسية إلى بلادها.

وأبرزت وسائل الإعلام الروسية تفاعل عدد من المواطنين الروس مع هذه المبادرة، من خلال الإعراب عن شكرهم وامتنانهم للفتة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكريمة.

اقراء ايضاً

الإعلام الروسي يشيد بلفتة محمد بن راشد الكريمة تجاه امرأة روسية

ابنة السيدة الروسية: سأدعو لمحمد بن راشد حتى نهاية العمر