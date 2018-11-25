ابنة السيدة الروسية: سأدعو لمحمد بن راشد حتى نهاية العمر

المصدر: دبي- علي الزكري

أعربت أسرة السيدة الروسية عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحمّله بصفة شخصية كافة التكاليف الخاصة بنقل جثمان السيدة نتاليا (57 عاماً) وتسديد جميع التكاليف المستحقة للمستشفى الخاص الذي كانت تُعالج فيه السائحة منذ مرضها المفاجئ الشهر الماضي، وكذلك التكفّل بتوفير تذاكر السفر الخاصة بالأسرة لمصاحبة الجثمان إلى بلادهم.

وفي تصريحات للبيان الالكتروني وجهت ابنة السيدة نتاليا، انستاسيا بابوفا، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قائلة : بكل لغات العالم لا أستطيع أن أجد الكلمات المناسبة التي أعبر فيها عن مدى امتناني لسموكم ولشعبكم وبلادكم الكريمة .

وأضافت "سمعت الكثير عن لطفك ورحمتك لكني لم أفكر قط أن شيئاً منها قد يمسني شخصياً. فعلكم العظيم وجميع الأعمال الخيرة التي تقومون بها لم يجعل حياتي فقط سهلة بل حياة العالم أجمع، فقد أعاد الى العالم كله الإيمان بعجائب اللطف والحنان".

وتابعت " أتمنى لسموكم الصحة والسعادة والعمر المديد مع المزيد من الرخاء والرفاهية لك ولعائلتك وشعبك وبلدك المشرق المضياف الإمارات العربية المتحدة".

واختتمت " سأظل أقدر لك هذا الصنيع وأدعو لك حتى نهاية العمر . شكرا لك على لطفك اللامحدود وقلبك الطيب".

من جانبهما وعلى طريقتهما الخاصة عبرت حفيدتا السيدة الروسية عن شكرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ، حيث رسمتا لوحة جميلة يظهر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وبرج خليفة وبرج العرب والهلال في عمل فني مبدع.