الإعلام الروسي يشيد بلفتة محمد بن راشد الكريمة تجاه امرأة روسية

المصدر: وام

تناول الإعلام الروسي ووكالات الأنباء بالإشادة خبر تلبية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لاستغاثة امرأة روسية تقطعت بها السبل في دبي بعد وفاة والدتها ولفتته الكريمة بتحمّل سموه وبصفة شخصية كافة التكاليف الخاصة بنقل الجثمان إلى روسيا ودفع تكاليف المستشفى البالغة 230 ألف دولار؛ أي ما يعادل 15 مليون روبل.

فقد أشادت وكالة أنباء "تاس" الروسية في خبر نشرته باللفتة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه المرأة الروسية التي توفيت في دبي ومبادرة سموه بتحمل ودفع تكاليف نقل الجثمان والمستشفى، والتي بلغت 230 ألف دولار.

كما نشرت وكالات روسية أخرى مثل "انتر فاكس، وريا نوفوستي، ورمبلر " والصحف الروسية، ومنها "كوميرسانت، وارغومينتي ، وروسيا" الخبر ومبادرة سموه كذلك بتوفير تذاكر السفر الخاصة بأسرتها لمصاحبة جثمان المرأة الروسية إلى بلادها.

وأبرزت وسائل الاعلام الروسية تفاعل عدد من المواطنين الروس مع هذه المبادرة من خلال الاعراب عن شكرهم وامتنانهم للفتة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكريمة.

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