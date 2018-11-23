طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً و تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية و تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 30 كم/ س تصل إلى 40 كم/ س أحياناً.. و الموج في الخليج العربي يكون متوسطاً مضطرباً أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:13 و المد الثاني عند الساعة 36:02 و الجزر الأول عند الساعة 20:07 و الجزر الثاني عند الساعة 07:26.

و بالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 09:28 و المد الثاني عند الساعة 23:11 و الجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:54 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 33 20 80 45

دبي 33 22 85 45

الشارقة 33 20 85 50

عجمان 33 22 85 45

أم القيوين 32 19 80 40

رأس الخيمة 32 20 80 45

الفجيرة 29 23 70 40

العين 32 18 90 35

ليوا 33 17 95 35

الرويس 31 19 80 40

السلع 32 19 80 45

دلما 29 19 75 45

طنب الكبرى 29 21 80 40

طنب الصغرى 29 22 80 40

أبو موسى 29 22 80 40 .