"إسعاد" تبحث مع سفارتنا في بانكوك بناء شراكات جديدة

المصدر: بانكوك- رامي عايش

استقبل سلطان عبيد الكعبي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في بانكوك وفد لجنة بطاقة "اسعاد" التابعة لشرطة دبي، برئاسة النقيب خالد السويدي، وعضوية كل من النقيب منى التميمي رئيس قطاع المجمعات التجارية في البرنامج؛ والملازم احمد بن غافان رئيس قطاع الفنادق والمجمعات السياحية؛ والمدني فاطمة الجهضمي رئيس قطاع وكالات السيارات وخدماتها، بحضور عبد الله الشحي، و سالم اليماحي من البعثة في السفارة.

و رحب الكعبي بأعضاء الوفد الذين نظموا خلال تواجدهم في تايلند ثلاث ورش عمل في كل من بانكوك ومدينتي كرابي وهوا هين، وقعوا خلالها عقود انضمام منشآت مختصة بتقديم خدمات العلاج والسياحة والتعليم والتسوق والترفيه، الى قائمة خيارات بطاقة "إسعاد" التي توفر لحامليها من الموظفين الحكوميين و"شبه الحكوميين" خصومات ومزايا حصرية في القطاعين العام والخاص، تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي من إصدارها وهو " إسعاد الموظفين" ، و تعزيز الولاء المؤسسي وتحسين جودة الحياة لديهم، تحت اشراف اللواء عبد الله المري قائد عام شرطة دبي؛ ومتابعة كل من منى العامري رئيس لجنة "البطاقة "، والمقدم مسعود ابراهيم نائب رئيس اللجنة.

واستمع الكعبي واعضاء البعثة، إلى شرح مُفصل حول بطاقة إسعاد، وما توفره من امتيازات وخصومات لمستخدميها في قطاعات الصحّة، التعليم، السياحة والسفر، التموين، الرياضة، المصارف، النقل والمواصلات، المطاعم ومستلزمات البناء، وعروض أخرى في كل من الامارات وسويسرا تايلند، مثمنا جهود اعضاء الوفد ومبادراتهم من اجل خدمة بلدهم، وتحقيق السعادة لحاملي "البطاقة".

كما اطلع على الإنجازات حققها اعضاء الوفد خلال الزيارة، لا سيما فيما يتعلق بالجهات التي انضمت الى قائمة خيارات ورعروض البطاقة في بانكوك ومدينتي كرابي وهواهين، وعددها، والخصومات التي قدمتها لحاملي البطاقة، مؤكدا استعداد السفارة لتقديم جلِّ أوجه الدعم والمساندة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة من الزيارة، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، وتسهيل تبادل المعلومات في مجال تقديم خدمات" إسعاد " ، وبناء شراكات جديدة داخل في تايلند.

اختيار صائب

وأثنى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في بانكوك، على اختيار تايلند لبناء شراكات ما بين القطاعات الحيوية فيها، وبطاقة إسعاد،مؤكدا ان هذا البلد الذي يعد وجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين، يستقبل سنويا نحو 137 ألف زائر مواطن لعدة غايات أهمها العلاج، والسياحة والتسوق، وان تقديم بعض الجهات التايلندية التي تعمل في هذه القطاع، خصوماتٍ وتسهيلاتٍ الى حاملي "البطاقة"، يسهم في زيادة عدد الزائرين، ومنحهم فرصا وامتيازات أفضل في القطاعات المذكورة، ويحقق لهم الراحة والسعادة، ويوفر عليهم عناء البحث عن وجهات لقضاء حوائجهم المختلفة، زيادة على ان هذا التعاون يسهم ايضا في تعزيز و تطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدين.

وشدد الكعبي على أهمية استقطاب مدن أخرى غير "العاصمة"، وكرابي، وهواهين، لعقد شراكات مع مستشفيات وعيادات وفنادق ومراكز تجارية فيها، وضمها الى قائمة الخيارات التي يمكن لحاملي بطاقة اسعاد الاستفادة منها، والحصول على خصومات مجزية، اثناء زيارتهم لتلك الوجهات، بما يحقق السعادة لهم، ويفتح لهم افاقا أوسع في السياحة والتسوق والعلاج.

شكر وتقدير

من جانبهم، شكر أعضاءُ الوفد، المسؤولين في سفارة الدولة في بانكوك، على حفاوة الاستقبال، والدعم الذي قدموه لهم، مؤكدين على دور السفارة، في إنجاح خططهم وبرامجهم، وتحقيق الأهداف المرجوة من زيارتهم الى تايلند، لا سيما لجهة بناء شراكات جديدة مع البطاقة.