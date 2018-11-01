عبد الله بن زايد.. جهود دبلوماسية عززت مكانة الدولة عبر مبادرات مبتكرة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

بتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كثفت الوزارة خلال العامين الماضيين، تحركها الدبلوماسي النشيط نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية والمحيط الهادئ ودول القارة الإفريقية، وحضوراً إيجابياً قوياً للدولة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

زيارات

وخلال عام 2017، قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة 46 دولة في العالم استغرقت 79 يوماً، قطع سموه خلالها ما يزيد على 243 ألف ميل وأكثر من 421 ساعة سفر، وذلك بحسب إحصائية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما قام سموه خلال عامي 2012 و2013 بجهود كبيرة في سبيل استضافة الإمارات معرض إكسبو 2020، إذ أرسل سموه أكثر من 282 رسالة للدول لدعم حصول الإمارات على استضافة إكسبو 2020، ونحو 75 رسالة شكر، وبلغت اللقاءات الثنائية التي أجراها سموه 125 لقاء، وأمضى سموه ما يزيد على 352 ساعة سفر.

وخلال العام الجاري، قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد بجولات مكوكية إلى العديد من دول العالم، حيث تتركز مهام الوزارة في المحافظة على مواقف سياسية واضحة تدعم علاقة الإمارات مع شركائها الإقليميين والدوليين وتعزيز وترويج مكانة الإمارات كقائد إقليمي في مجالات عدة، وبناء القدرات الدبلوماسية المتخصصة لإنشاء كفاءات أساسية حول الموضوعات الدولية والعالمية.

وتقديم خدمات متميزة في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج وتقديم الخدمات القنصلية.

وانضم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى الحكومة الاتحادية في 9 فبراير 2006 وزيراً للخارجية، وإلى جانب عمله الوزاري، يشغل سمو الشيخ عبد الله بن زايد عضوية مجلس الأمن الوطني، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحدود، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وعضو مجلس كلية الدفاع الوطني، ورئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.

تعزيز الحوار

ويمثل سموه على نحو منتظم دولة الإمارات في المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية، وأطلق العديد من المبادرات والمنتديات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين مختلف الدول والمنظمات، كما وجّه التوسع الكبير للروابط الدبلوماسية لدولة الإمارات مع بلدان أميركا اللاتينية ودول جنوب المحيط الهادئ، إضافة إلى تطوير العالقات مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، ودول شرق آسيا.

ونال سمو الشيخ عبد الله بن زايد درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات، وشغل منصب وزير الإعلام والثقافة من 1997 إلى 2006، ورئيس مؤسسة الإمارات للإعلام، ورئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي ما بين 1993 و2001.

ولد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في 30 من أبريل سنة 1972، وهو متزوج بسمو الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان، ولديه خمسة أطفال: فاطمة ومحمد وزايد وسيف وذياب، ويهتم سموه برياضة الغوص والدراجات وكرة القدم، إضافة إلى اهتمامه بالموسيقى الكلاسيكية والمطالعة والتاريخ.

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