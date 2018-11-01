جواز السفر الإماراتي إلى الثاني عالمياً نهاية نوفمبر الجاري

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

يواصل جواز السفر الإماراتي صعوده الذي تميّز بأنه الأسرع عالمياً في السباق نحو القمة، ليقفز مجدداً إلى المركز الثاني عالمياً بنهاية شهر نوفمبر الجاري، بعد نفاذ مذكرة التفاهم التي وقّعتها الدولة مع أنغولا الثلاثاء الماضي، واستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بتبادل التأشيرة مع روسيا التي تم التوقيع عليها في يوليو الماضي، بحسب المؤشر العالمي «باسبورت إندكس».

ويتساوى بذلك جواز السفر الإماراتي مع الجواز الأميركي في المركز الثاني، إضافة إلى 9 دول أخرى، هي: الدنمارك، والسويد، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والنرويج، وجنوب إفريقيا، ولكسمبورغ، من حيث القوة، ودخول 164 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، أو الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار.

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"الجــواز الإماراتــي ..الثانـي عالمياً نهاية نوفمبر الجاري"