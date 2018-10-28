الدفاع المدني يدعو للحذر من ارتياد الأودية ومناطق جريان المياه

المصدر: البيان الالكتروني

‎أكدت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، استعداد فرقها وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية للتعامل مع أية حوادث قد تسببها جريان الاودية نتيجة الأمطار التي تشهدها عدد من المناطق بالدولة، مجددة التحذير من عدم التهاون مع جريان الاودية والسيول والتنبه جيداً واتباع الاشتراطات والتعليمات التي نكررها دوماً حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشار اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني إلى أن فرق الدفاع المدني في الفجيرة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونتيجة الأمطار الغزيرة بمحيط المدرسة ، عملت على تأمين طلبة مدرسة رميثة الانصارية بمنطقة مربض في الفجيرة كإجراء احترازي لحين استقرار الظروف الجوية ، وعددهم 651 طالباً مع الكادر التعليمي والإداري الذين تجاوزوا 75 شخصا وطلبت من الحافلات عدم نقلهم لحين تأمين الطريق من قبل الفرق المختصة وهو ما تم بالفعل بسرعة واحترافية وتم تأمين الجميع للوصول إلى بيوتهم بسلامة وأمان ، وجرى ذلك بأشراف العميد محمد بن نايع نائب قائد عام شرطة الفجيرة و العميد علي عبيد الطنيجي مدير ادارة الدفاع المدني الفجيرة وسالم مكسح مدير دائرة الأشغال بالفجيرة. ‎

وجدد قائد عام الدفاع المدني التحذير من عدم التهاون مع جريان الاودية والسيول والتنبه جيداً واتباع الاشتراطات والتعليمات التي نكررها دوماً حفاظاً على سلامة الجميع، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها الأجهزة المعنية بتوقع تقلبات جوية قد تشهدها الإمارات مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة، ونبه المرزوقي إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في الأودية والدخول إليها بالسيارات، أو عن طرق المشي أو السباحة لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج.

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